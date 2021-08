Démystifier la prise de décision, appliquer la structure et le processus

Vecteur commercial créé par pch.vector – www.freepik.com

Est-ce que ce scénario ou des aspects de celui-ci vous semblent familiers ?

«Notre équipe est excellente pour prendre des décisions lorsque tout le monde est d’accord ou que les enjeux sont faibles. Mais nous luttons autrement. Si nous devons prendre une grande décision, notre objectif est de décider ensemble. Nous nous assurons que nous avons tous les bonnes données et informations. Nous discutons et proposons une décision, mais ensuite quelqu’un ou quelques personnes ne sont pas d’accord. Nous en parlons un peu plus, mais à ce stade, les gens commencent à s’arrêter. Nous manquons alors de temps et planifions une autre réunion, mais l’engagement de l’équipe sur le problème diminue. Nous ne pouvons pas parvenir à un consensus.

Parfois, nous finissons par ne pas accepter de travail intéressant ou significatif parce que nous ne pouvons pas prendre de décision à ce sujet.

L’exemple est bon pour démontrer un manque de processus intentionnel autour de la prise de décision en équipe.

Les humains fonctionnent mieux avec la structure et la routine. Pensez aux athlètes de haut niveau, aux chirurgiens et aux maçons. Qu’ont-ils tous en commun ? Produits finis cohérents. Les athlètes gagnent, les chirurgiens guérissent et les maçons se construisent grâce à des comportements stables et fiables. Lorsque je demande à une équipe comment elle fait quelque chose et que chacun a une réponse différente, cela indique une absence de structure.

Lorsque nous manquons de cela, nous devenons incohérents et donc bâclés. Qui veut être négligent ?

Il est temps de resserrer la façon dont vous et votre équipe prenez des décisions. Cette semaine, nous abordons les objectifs et les rôles de la prise de décision et examinons quatre approches différentes.

Objectifs et rôles

Lorsqu’une décision est présentée, un objectif ou un résultat clair est nécessaire. Les questions comprennent :

1. Qu’essayons-nous d’accomplir ?

2. Quels résultats attendons-nous ?

3. Qui est impacté par la décision et comment ?

Toutes les parties doivent être alignées sur les réponses à ces questions. Alors que les dirigeants et les équipes pensent qu’ils sont sur la même longueur d’onde (croyant que les réponses aux questions sont évidentes), beaucoup ne le sont pas. Il vaut la peine de prendre le temps de poser ces questions dès le départ, de discuter et de s’assurer qu’il existe une compréhension commune du problème. Ceci, à son tour, détermine qui doit être impliqué, le processus à appliquer et la créativité nécessaire pour faire le bon appel.

Ensuite, qui est le décideur ? Est-ce qu’un seul individu prend la décision ou est-ce qu’une équipe décide ensemble ? Toutes les personnes impliquées doivent comprendre leur rôle. Cela signifie que s’il n’y a qu’un seul décideur, il y a aussi plusieurs fournisseurs d’apports et de perspectives, et peut-être un avocat du diable chargé de pousser le groupe à envisager des alternatives. Sinon, le groupe décide-t-il ? Cela signifie que toutes les parties peuvent jouer un rôle égal dans le processus.

Quoi qu’il en soit, chacun doit comprendre ce qu’on attend d’eux avant que les délibérations n’aient lieu.

Une note rapide sur la taille de l’équipe. Certaines recherches indiquent que cinq à six membres est la taille maximale pour une prise de décision efficace. Bain & Co, a trouvé “Après la 7ème personne dans un groupe de prise de décision, chaque membre supplémentaire réduit l’efficacité de la décision de 10%.” Le proverbial, trop de cuisiniers en cuisine.

Certains groupes de travail, comités et équipes ne peuvent éviter d’avoir plus de sept membres. Si tel est le cas, alors le processus de prise de décision, l’approche réelle adoptée, est cruciale.

Quatre approches

Les approches les plus courantes en matière de prise de décision sont les suivantes :

1. Décision exécutive – Un seul décideur qui recueille les commentaires et décide. C’est efficace et efficient, surtout lorsqu’il y a un désaccord insoluble. Le leader doit solliciter des commentaires et des opinions individuellement pour encourager la franchise et empêcher la pensée de groupe. Il est également bénéfique pour le leader de retenir ses convictions personnelles afin de ne pas influencer l’opinion individuelle. Cette approche peut avoir un impact négatif sur l’adhésion et l’engagement si l’équipe perçoit que les décisions sont prises indépendamment de leur contribution.

2. Vote – La plus grande partie d’un groupe décide, très efficace et efficiente pour la prise de décision en équipe. Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez le vote :

Prévoyez des égalités s’il y a un nombre pair d’électeurs pour deux options. Un vote à la majorité simple avec deux options crée des gagnants et des perdants. Cela peut dégrader la dynamique de l’équipe si c’est la seule approche de vote utilisée. Évitez la majorité simple pour plus de deux options. Il divise le vote, ce qui fait qu’un plus grand nombre de personnes n’ont pas voté pour l’option sélectionnée. Plusieurs options, idéalement trois à quatre, permettent un vote par choix classé. Voir ici pour savoir comment fonctionne l’approche pour une décision d’embauche dans le milieu universitaire.

3. Consensus – Un groupe parvient à un accord commun. Il s’agit d’une expérience d’équipe puissante qui crée une adhésion et une propriété partagée importantes. Ce n’est pas efficace mais très efficace. Avant la discussion, des conditions et des règles de base sont convenues, telles que le degré d’accord nécessaire au consensus : « Je suis entièrement d’accord », « Je peux vivre avec ça » ou « Je ne suis pas d’accord mais je soutiendrai la décision ». D’autres conditions pourraient inclure une valeur partagée pour le temps nécessaire pour parvenir à un consensus et la responsabilité du groupe pour la décision. Un facilitateur est nécessaire, en particulier pour les équipes qui débutent dans le processus de recherche de consensus. Lisez ici pour en savoir plus.

4. Coin Flip – Le hasard décide. Idéal pour les décisions à faible enjeu lorsque seules deux options sont disponibles.

Quelle que soit l’approche adoptée, toutes les parties concernées doivent être informées à l’avance avant que les délibérations n’aient lieu.

Pour une décision de l’exécutif, un leader pourrait dire : « J’aimerais l’opinion de chacun sur cette question. Je ferai le dernier appel, mais vos conseils indiqueront quel itinéraire prendre. Je ne manquerai pas de vous informer de la décision. Pour les décisions d’équipe, discutez des processus de prise de décision maintenant, avant d’avoir à déterminer quoi que ce soit. Découvrez si l’équipe veut essayer un véritable exercice de recherche de consensus ou un vote par choix classé. La discussion ouvrira la voie à la prochaine fois qu’une grande décision sera nécessaire.

Les gens acceptent toute approche décisionnelle s’ils en sont informés à l’avance.

Sélection de l’approche

Il serait idéal d’avoir une rubrique scientifiquement orientée qui prescrive quelle méthode de prise de décision appliquer pour n’importe quelle situation. Ne serait-ce pas fantastique ? Malheureusement, il n’existe pas pour la plupart des raisons pour lesquelles les problèmes sur le lieu de travail peuvent être délicats : tout dépend du contexte, des personnes, des compétences et du temps.

Cela dit, la définition de critères peut être utile. L’évaluation de l’urgence et du risque sont des normes utiles pour déterminer l’approche à utiliser. Par exemple, s’il y a une décision urgente à haut risque, il peut être judicieux d’utiliser la décision exécutive, mais une décision non urgente/à haut risque pourrait bénéficier du consensus.

Processus étape par étape

Vous trouverez ci-dessous une description de ce à quoi pourraient ressembler les étapes pour chaque approche de prise de décision (à l’exception de Coin Flip, celui-ci est explicite). Testez-en un lors de votre prochaine opportunité de prise de décision en équipe. Partagez les étapes à l’avance avec l’équipe et allez-y.

La prise de décision en équipe ne doit pas nécessairement être déroutante, obscure ou frustrante, et encore moins prendre beaucoup de temps. De nombreuses équipes bénéficient de la mise en place d’une structure et d’un processus. Cela libère l’énergie qui a été consacrée à essayer de comprendre comment décider et la redirige vers une discussion et un débat intelligents. Des décisions de meilleure qualité en résulteront.

Jusqu’à la prochaine fois!

Cet article a été initialement publié sur le blog Growth Partners Consulting.

Auteur : Amy Drader

Amy Drader est consultante en gestion et coach avec plus de 20 ans d’expérience dans les RH et les opérations. Elle connaît de première main les joies et les défis de diriger des personnes et se consacre à aider les gestionnaires et les équipes à améliorer leurs performances. Amy est propriétaire de Growth Partners Consulting, une boutique leader… Voir le profil complet ›