Démystifier le meme bing bong et d’où diable il vient

J’essaye tellement de ne pas crier ‘bing bong’ rn😤😤

Vous avez peut-être vu le mème bing bang récemment circuler sur Twitter. Si c’est le cas, il est très compréhensible que vous soyez confus à ce sujet. Ce n’est pas le plus clair des mèmes et il n’y a pas non plus de contexte réel partagé avec les mèmes, mais heureusement pour vous, votre confusion est sur le point de prendre fin. Voici tout ce que vous auriez besoin de savoir sur le mème bing bang, y compris d’où il vient et comment il a explosé sur Internet.

Le meme bing bang a été lancé par un joueur de la NBA

D’accord, le mème est né le 21 octobre de cette année, c’est arrivé lorsque les Knicks de New York ont ​​battu les Celtics de Boston le premier soir de la nouvelle saison NBA. La chaîne YouTube, Sidetalk, a ensuite publié une vidéo d’un fan des Knicks célébrant la victoire d’une manière tellement exagérée. À un moment donné, la caméra passe à un fan des Knicks appelé Jordan Bloom qui chante « bing bong » comme un air. Vous pouvez regarder le moment où cela s’est produit ci-dessous:

Et fondamentalement, depuis lors, c’est juste coincé et le mème bing bang a fait son propre chemin vers Twitter où la vidéo est devenue virale. La vidéo YouTube originale, cependant, a un peu plus de 1,1 million de vues et les commentaires disent à peu près tous « bing bong ». Alors oui, un grand fan des Knicks célébrait et l’a juste lâché, ça doit être assez emblématique d’être Jordan Bloom en ce moment.

Voici un résumé des meilleurs mèmes de bing bang sur Twitter à ce jour

1. Il est impossible de résister plus longtemps

2. J’ai ressenti le stress avec celui-ci

BING (et je ne saurais trop insister là-dessus) BONG – 𝕶𝖎𝖒 💥 (@TheCourtKim) 1er décembre 2021

3. Oui, c’est vraiment à ça que tu ressembles quand tu le dis aussi

4. Notre réponse à tout ce qui va de l’avant sera désormais « BING BONG »

demande moi si j’en ai rien à foutre non BING BONG – tatbae. (@heluvtat) 2 décembre 2021

5. J’ai ressenti ça

6. C’était vraiment

7. Euh, j’espère que jamais

Quand cette merde de Bing Bong sera finie – BANDHUNTA 🐐 (@103_kev) 2 décembre 2021

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Ce qui se passe le 3 décembre sur TikTok

• Une plongée profonde dans les rumeurs selon lesquelles Katylee et Grace sont peut-être de retour ensemble

• D’accord, alors d’où venaient les deux gars dans un mème de bus ?

Lien source