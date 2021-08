Démystifier les 4 grands mythes du Bitcoin promus par les banques centrales en 2021 Crypto new media

Source : Adobe/zhenya

Nous sommes en 2021 et les banquiers centraux ne savent toujours pas quoi faire de Bitcoin (BTC). Bien que beaucoup d’entre eux aient rejeté l’actif comme une bulle hautement spéculative dans le passé, la crypto-monnaie continue de croître en termes de prix, d’adoption générale et de diverses autres mesures.

En raison de l’augmentation massive du prix du bitcoin au cours de l’année écoulée, les banquiers centraux ont, une fois de plus, partagé leurs mauvaises opinions sur Bitcoin avec le grand public, tout en vantant souvent simultanément la promesse de l’utilisation de la technologie blockchain dans le développement de monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Examinons de plus près certains de ces commentaires récents pour voir ce que les banquiers centraux se trompent à propos de Bitcoin cette fois-ci.

1. “Bitcoin est trop volatil et n’est pas une réserve de valeur”

Une critique clé adressée à BTC par un large éventail de sceptiques (pas seulement des banquiers centraux) est que l’actif est beaucoup trop volatil pour agir comme une réserve de valeur.

« Cryptoassets, que nous appelons les actifs cryptographiques, [are] très volatile (voir bitcoin) ; par conséquent, ils ne sont pas vraiment utiles en tant que réserve de valeur », a déclaré US Réserve fédérale Président Jerome Powell lors d’un événement organisé par le Banque des règlements internationaux (BIS) en mars.

Pour ce qui est de ne pas être utile en tant que réserve de valeur, de nombreux détenteurs de bitcoins à long terme contesteraient cette affirmation. Bien que le prix du bitcoin à court terme puisse être assez volatil, ceux qui ont détenu le bitcoin tout au long d’un cycle de réduction de moitié (environ quatre ans) n’ont jamais perdu d’argent. Il ne fait aucun doute que le prix du bitcoin peut être hautement spéculatif et volatil à court terme, mais de nombreux détenteurs de bitcoins sont prêts à ignorer cette propriété potentiellement temporaire du système, car ils sont intéressés par l’utilisation de l’actif cryptographique comme un forme d’épargne à long terme.

Oui, le bitcoin est passé de plus de 60 000 USD à environ 30 000 USD, puis est revenu à 40 000 USD au cours des derniers mois, mais il a également augmenté d’environ 250% au cours de l’année dernière et de plus de 6 000% au cours des cinq dernières années à l’époque. de cette écriture. L’action des prix du bitcoin à court terme peut être extrêmement bruyante, car le marché ne sait toujours pas comment évaluer ce tout nouveau type d’actif qui n’existait pas auparavant. De plus, les cinq dernières années d’action sur les prix du bitcoin ont été empiriquement moins volatiles que les cinq premières. L’idée qu’un tout nouveau type d’actif puisse passer de zéro à des dizaines de milliers de dollars sans volatilité n’a tout simplement aucun fondement dans la réalité.

Volatilité BTC/USD sur 60 jours. Source : buybitcoinworldwide.com

Il est à noter que Robert Kaplan, qui est le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, semble être en désaccord avec l’évaluation de Powell sur le bitcoin.

“Il est clair que c’est une réserve de valeur”, a déclaré Kaplan lors d’un événement Bitcoin organisé par Texas A&M plus tôt cette année. « De toute évidence, sa valeur change beaucoup, ce qui peut l’empêcher de se propager trop loin en tant que moyen d’échange et d’adoption à grande échelle. Mais cela peut changer, et cela évoluera.

2. “Bitcoin n’est soutenu par rien et n’a aucune valeur intrinsèque”

Une autre critique du bitcoin qui est étroitement liée à son incapacité supposée à agir en tant que réserve de valeur est l’affirmation selon laquelle l’actif crypto n’a pas de valeur intrinsèque. “[Bitcoin] n’est soutenu par rien », a déclaré Powell lors de l’événement BIS susmentionné.

À son avis, les pièces stables sont une amélioration par rapport aux actifs cryptographiques purs comme le bitcoin en raison du fait que les pièces stables sont adossées à des devises souveraines de pays leaders comme les États-Unis. De ce point de vue, Powell considère le bitcoin comme plus similaire à l’or qu’au dollar américain. Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, est également d’accord avec cette comparaison. “Ils le caractérisent comme un rival de l’or, et cela pourrait être une bonne façon d’y penser”, a déclaré Bullard dans une interview avec CNBC plus tôt cette année.

Le manque de valeur fondamentale du bitcoin est également adopté par d’autres banquiers centraux du monde entier. En mai, un rapport du Banque centrale européenne (BCE) a comparé le bitcoin à la tristement célèbre bulle des mers du Sud. De plus, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré à Bloomberg TV que les actifs cryptographiques ne sont pas de véritables investissements car ils ont des fondamentaux très faibles. banque d’Angleterre Le gouverneur Andrew Bailey a également épousé ce sentiment. Lors d’une conférence de presse en mai, il a déclaré :

“[Cryptocurrencies] n’ont aucune valeur intrinsèque. Cela ne veut pas dire que les gens n’y accordent pas de valeur, car ils peuvent avoir une valeur extrinsèque. Mais ils n’ont aucune valeur intrinsèque.

Pour être juste, cette critique du bitcoin est dans l’ensemble correcte. Bitcoin n’a pas de valeur intrinsèque, et sa valeur dépend entièrement du fait que les gens le considèrent comme précieux (bien que basé sur ses propriétés intrinsèques). Cependant, le problème avec le manque de valeur intrinsèque du bitcoin comme argument contre l’actif cryptographique est qu’il s’applique également à des alternatives comme l’or et le dollar américain. Le dollar américain a de la valeur parce que le gouvernement fédéral dit qu’il a de la valeur et que les gens les croient. Si plus de gens décident de détenir de la valeur en bitcoin au lieu du dollar américain, il n’y a rien « d’intrinsèque » dans le dollar qui les protège de ce genre d’attaque spéculative. Au lieu de cela, le gouvernement fédéral ne peut utiliser son monopole sur la violence que pour tenter de vaincre le bitcoin par le recours à la force.

De toute évidence, il existe encore des raisons fondamentales pour lesquelles le bitcoin et le dollar américain sont à leurs valorisations actuelles. On dit souvent que le dollar américain est soutenu par la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain ou par l’obligation de payer des impôts dans la devise, ce qui est très bien.

Mais le bitcoin a également ses propres propositions de valeur fondamentales sous la forme d’une politique monétaire incorruptible, des difficultés associées à la saisie du bitcoin de quelqu’un d’autre et des paiements en ligne résistants à la censure.

En guise de note finale sur ce sujet, l’argument de Powell concernant le manque de soutien du bitcoin ne doit pas être considéré comme négatif, car c’est tout l’intérêt du système d’argent numérique. Toute sorte de soutien du bitcoin par des actifs du monde réel ou un émetteur centralisé réintroduirait le risque de contrepartie (comme c’est le cas avec les stablecoins), qui est tout le problème que le bitcoin est censé résoudre en premier lieu.

3. “Bitcoin utilise trop d’énergie”

Une autre critique du bitcoin imposée par Powell lors de l’événement BIS en mars était que le système Bitcoin est trop énergivore. Un porte-parole de la Banque mondiale, qui investit lui-même des milliards dans les combustibles fossiles, malgré les appels des responsables européens à cesser de financer des projets de cette nature, a également déclaré à . que les préoccupations environnementales étaient l’une des deux raisons pour lesquelles l’institution financière internationale ne pouvait pas aider El Salvador à adopter le bitcoin comme légal tendre. De plus, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a écrit en mai : « L’énorme consommation d’énergie et les émissions de CO2 associées à l’extraction de crypto-actifs pourraient saper les efforts mondiaux de durabilité. Le bitcoin à lui seul consomme déjà plus d’électricité que les Pays-Bas. Le contrôle et la limitation de l’impact environnemental des crypto-actifs, y compris par le biais de la réglementation et de la fiscalité, devraient faire partie du débat mondial. »

Plus récemment, la BCE a déclaré que la consommation d’énergie de leur monnaie numérique serait négligeable par rapport au bitcoin. Cet été également, un rapport de la BRI a déclaré: “Le bitcoin en particulier a peu d’attributs d’intérêt public rédempteurs compte tenu également de son empreinte énergétique inutile.”

Cette déclaration du rapport BIS est l’illustration parfaite du problème clé avec les arguments environnementaux contre Bitcoin. Ces arguments ne sont valables que pour les personnes qui pensent que l’existence de Bitcoin n’a aucune valeur.

Si vous ne comprenez pas la proposition de valeur de Bitcoin, alors bien sûr, vous ferez valoir que toute énergie utilisée dans l’extraction de bitcoins est un gaspillage. Ce n’est pas différent de quelqu’un qui n’aime pas Noël en pensant que toute l’énergie dépensée pour les lumières de Noël chaque année est un gaspillage.

En d’autres termes, il s’agit d’un argument subjectif. De toute évidence, ceux qui détiennent des bitcoins voient les coûts de l’établissement d’un système monétaire mondial et apolitique valent les coûts énergétiques associés.

Le récit dans les médias selon lequel Bitcoin est horrible pour l’environnement est également largement surestimé. De nombreuses estimations sur l’utilisation future de l’énergie Bitcoin font des erreurs techniques extrêmement basiques telles qu’ignorer les systèmes de couche deux comme le Lightning Network et supposer que toutes les futures transactions vont se produire sur la couche de base de la blockchain. Il y a de nombreuses raisons de croire que l’impact environnemental d’un étalon monétaire Bitcoin largement adopté serait inférieur à l’impact du système financier actuel ou à un retour à un étalon-or. ARK Invest et Crypto carré a également co-écrit un article qui explore si l’extraction de bitcoins peut réellement améliorer l’économie des sources d’énergie renouvelables.

4. “Bitcoin manque de transparence et est trop utile pour les criminels”

Le même porte-parole de la Banque mondiale qui a évoqué les préoccupations environnementales dans le contexte de l’adoption par El Salvador du bitcoin comme monnaie légale a également déclaré que la transparence est un problème potentiel avec l’actif cryptographique, et le rapport BIS mentionné dans la section précédente a également abordé l’utilisation du bitcoin. pour le blanchiment d’argent et les attaques de ransomware. Mais les remarques les plus critiques sur l’utilisation de la crypto-monnaie par les criminels cette année sont peut-être venues de la présidente de la BCE Christine Lagarde.

“[Bitcoin] est un actif hautement spéculatif, qui a mené des affaires amusantes et des activités de blanchiment d’argent intéressantes et totalement répréhensibles », a déclaré Lagarde lors de la conférence . Next en janvier.

Lagarde, qui est elle-même une criminelle condamnée, a ajouté qu’une réglementation mondiale est nécessaire sur le bitcoin et les autres monnaies numériques pour empêcher les gens de trouver des poches de juridictions dans le monde qui peuvent être utilisées pour contourner les exigences en matière de rapports financiers.

En février, Lagarde déclarait également : «[Bitcoin] est un [crypto asset] qui a été créé en 2009 par des libertaires et l’espoir d’un univers complètement décentralisé qui sera complètement anonyme.

Ce commentaire indique une compréhension des fondements politiques du réseau Bitcoin. Cependant, un système financier numérique qui n’est ni décentralisé ni potentiellement anonyme a également ses propres implications sociales. Ces implications ont peut-être été mieux décrites par le directeur général de la BRI, Agustin Carstens, lors d’un événement du FMI en octobre 2020, où il a fait une déclaration concernant les différences entre la trésorerie physique d’aujourd’hui et les CBDC potentielles de l’avenir.

“Une différence clé avec la CBDC est que la banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l’utilisation de cette responsabilité de la banque centrale, et nous aurons également la technologie pour l’appliquer”, a déclaré Carstens.

Bitcoin a longtemps été considéré comme une couverture potentielle contre une société dystopique sans argent liquide où il n’y a pas de confidentialité financière ou de véritable propriété sur ses économies (j’ai écrit à ce sujet pour le NASDAQ il y a cinq ans).

Avec le contrôle total du gouvernement sur le système financier numérique, il devient plus facile de mettre en œuvre des politiques monétaires inflationnistes, de saisir les actifs de la population et de censurer des types de transactions spécifiques, le tout au nom de la protection des enfants contre les quatre cavaliers de l’infocalypse.

Il existe actuellement une variété de développements réglementaires liés à la crypto-monnaie dans le monde, donc cette année peut donner à chacun un aperçu de jusqu’où les gouvernements sont prêts à aller pour protéger leur “contrôle absolu” sur le système financier numérique.

