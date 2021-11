Démystifier les paiements sans contact – Quels avantages vous apportent-ils ?

Étant donné que le cryptage de chaque achat est unique, il protège les données de transaction des titulaires de carte.

Les paiements sans contact sont une méthode sécurisée de paiement numérique. On peut simplement introduire un débit, un crédit, une carte à puce ou tout autre appareil sans contact sur un terminal de point de vente équipé d’une technologie de paiement sans contact, pour effectuer le paiement.

Sujay Vasudevan, responsable des solutions de cyber et d’intelligence, Asie du Sud, Mastercard, déclare : « Les paiements sans contact utilisent la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) et la communication en champ proche (NFC) qui permettent des transactions sans contact. Sa technologie d’expérience sans contact remplace l’argent liquide et permet aux clients de payer avec leurs cartes, smartphones ou portefeuilles numériques.

Selon les experts, les paiements sans contact facilitent le paiement, et ils sont plus rapides que de tâtonner avec de l’argent en plus d’être transparents et sécurisés, d’où l’augmentation de l’adoption. « En raison du cryptage unique de chaque achat, il protège les données de transaction des titulaires de carte. De plus, la carte ou l’appareil ne quitte jamais la main des consommateurs, ce qui réduit le risque de perte ou d’abus », ajoute Vasudevan.

Une étude mondiale menée par Mastercard auprès des consommateurs en avril 2020 a révélé que près de 8 consommateurs sur 10 utilisaient des paiements sans contact et 46% à 52% des clients ont échangé leur carte haut de gamme contre une carte offrant un paiement sans contact. Les experts du secteur étaient déjà assis, 25 % des cartes sont sans contact et l’Inde connaîtra une croissance accélérée du déploiement de terminaux de paiement sans contact.

Compte tenu des divers avantages de la sécurité et de l’hygiène, de nombreux gouvernements à travers le monde ont augmenté les limites des transactions sans contact à la suite de Covid-19, pour contenir la propagation du virus. En Inde, la Reserve Bank of India (RBI) a augmenté la limite à 5 000 roupies pour les paiements instantanés plus tôt cette année.

Mythes autour des méthodes de paiement comme les cartes sans contact, les codes QR et la tokenisation

L’une des principales idées fausses concernant ces nouvelles méthodes de paiement est qu’elles ne sont pas sûres. Vasudevan déclare : « Les paiements sans contact utilisent un cryptage unique pour chaque transaction, ce qui les rend absolument sûrs. De plus, le consommateur a le contrôle car la carte ou l’appareil sans contact ne laisse pas sa main pour effectuer un paiement, ce qui réduit le risque de fraude. En tant que tel, il n’y a pas de paiements accidentels ou de doubles paiements.

De plus, les informations de compte de paiement sensibles trouvées sur les cartes de paiement, telles que le numéro de compte à 16 chiffres, la date d’expiration et le code CVV, restent plus protégées. En termes simples, les experts disent que le crédit, le débit ou le prépayé ou l’appareil sans contact sont l’un des moyens de paiement les plus sûrs.

De même, la tokenisation est tout aussi sécurisée. Il permet de traiter le paiement sans exposer les détails réels du compte et un identifiant numérique unique – appelé jeton – remplace le numéro de compte à 16 chiffres.

Points clés à garder à l’esprit en optant pour le paiement sans contact

Les consommateurs doivent suivre les mêmes règles de prudence qu’avec tout autre moyen de paiement numérique :

Ne partagez aucune information confidentielle ou cliquez sur un lien non sécurisé et méfiez-vous des tentatives frauduleuses de pirates. Ne divulguez pas les OTP et autres détails de paiement librement. Ne scannez pas les codes QR inconnus. Soyez prudent lors de l’analyse. Soyez prudent lorsque vous ouvrez des e-mails ou des pièces jointes suspects qui peuvent donner aux pirates l’accès à l’appareil et aux informations stockées sur l’appareil.

Comment les nouvelles technologies telles que l’IA et le ML jouent-elles dans la sécurisation des paiements sans contact ?

Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont appliquées pour améliorer la détection des fraudes et la sécurité des paiements numériques. Les experts du secteur affirment que ces technologies facilitent l’intelligence avancée pour évaluer les modèles de comportement et créer une défense à plusieurs niveaux contre une personne non autorisée pour accéder aux informations et éviter les fraudes en ligne.

« Alors que la technologie 3D Secure améliore l’authentification pour les environnements de commerce électronique et de commerce mobile, les algorithmes optimisés par AI-ML détectent de manière proactive toute irrégularité dans le flux de paiement et alertent une banque en temps réel. Le déploiement de l’IA-ML joue également un rôle essentiel dans les paiements sans contact avec la biométrie comme la reconnaissance faciale ou la vidéo à distance, gagnant en popularité », ajoute Vasudevan.

Crédit instantané, prêt numérique et système de paiement comme les codes QR – Les cartes de crédit sont-elles affectées ?

Les experts du secteur affirment qu’une série d’avancées technologiques rapides et de changements dans les besoins et le comportement des consommateurs ont donné aux organisations la possibilité d’innover et d’offrir des solutions de paiement de pointe. « Le rythme de la numérisation est appelé à s’accélérer, stimulé par les avantages et les options importants qu’il promet d’offrir aux clients pour répondre au besoin latent », déclare Vasudevan.

Il ajoute : « Les facteurs de forme, les fonctionnalités du produit et l’expérience utilisateur continueront d’évoluer, mais ils sont sous-jacents à la vaste base de clients qui exige des solutions simples, sûres et transparentes. »

