Deni Avdija trouve sa place

S’inscrire comme un tirage au sort, c’est-à-dire occuper l’une des quatorze premières élections, d’un repêchage, est une étape importante pour la plupart des jeunes qui rêvent de NBA. Plus vous restez haut, plus vous êtes excité. Logique pure. Dans le cas de Deni Avdija, il est arrivé dans la cour des grands dans un contexte de deux groupes : de grandes aspirations avec beaucoup de fans derrière lui et un ajustement difficile en raison de son manque d’expérience. Nous parlons d’un joueur d’Israël, qui n’avait eu que six joueurs de sa nationalité dans la Ligue auparavant et qui avait de très bons rapports pour le soutenir ; un joueur traqué en Euroligue dans les mois qui ont précédé le déclenchement de la pandémie de coronavirus ; un joueur qui effectue son service militaire obligatoire dans son pays peu avant de se lancer dans sa grande aventure professionnelle ; un joueur qui avait, par rapport aux autres joueurs du basket européen, beaucoup de cache dans les catégories inférieures mais un peu moins lorsqu’il évoluait aux côtés des majors. Il ne les avait pas tous avec lui. Être choisi le 9e du repêchage 2020, dans son cas par les Wizards, l’a mis comme une dent sucrée pour une équipe avec des pièces avec lesquelles jouer sur le marché.

Les comparaisons sont haineux et, dans leur cas, très égaré. L’effet de Luka Doncic frappe toujours fort sur le NBA avec presque n’importe quel garçon blanc avec un peu de corps et de taille qui vient du Vieux Continent ou, dans le cas d’Avdija, des environs (plus culturel que géographique). Avant d’être élu, il a déclaré ceci : « Ils ne m’ont rien donné, j’ai dû travailler dur pour obtenir tout ce que j’ai accompli. Même les minutes que j’ai eues au Maccabi, j’ai dû transpirer. Ils ne donnent pas vingt minutes. pour la nuit à un enfant. Peut-être Luka Doncic. Je l’ai vu et j’ai pensé pourquoi je ne pouvais pas faire la même chose. Il s’agit de répondre comme un adulte, de prendre ses responsabilités, de gagner des minutes, de devenir important dans la rotation, etc. la raison ou le prendre loin de moi, mais au-delà d’être un joueur formidable, je pense que Doncic a eu beaucoup de chance dans sa carrière. »

S’élever dans le repêchage mais pas aussi haut que prévu pourrait affecter son arrogance, un concept presque arrogant qui est beaucoup utilisé aux États-Unis pour des joueurs comme Deni. Un autre des temps récents qui correspond à la définition est peut-être Mario Hezonja, déjà sorti de la NBA. De confiance, ils en restent, peut-être trop. Par personnalité, ce n’est pas le cas. L’Espagne se souvient de son attitude proche de la ligne rouge en finale de la catégorie européenne des moins de 20 ans qu’Israël a remportée il y a deux ans avec un Avdija déchaîné devant les joueurs désormais de haut niveau Josep Puerto, Sergi Martínez, Joel Parra ou Carlos Alocen. Au Maccabi de Tel-Aviv, il a été entraîné, mais ce n’est que lors de la deuxième de ses deux saisons en équipe première, 2019/20, qu’il a touché en moyenne 15 minutes en compétition européenne, dépassant de dix la marque de la campagne précédente. . Il n’était pas en couches, mais presque. Ses premiers pas en NBA ont laissé l’impression qu’il était un peu décalé et, comme en Israël, dès la deuxième année, il commence à montrer des outils intéressants à ajouter au groupe auquel il appartient. Celui maintenant est l’Avdija sur lequel vous deviez parier.

Il est également important de voir comment les Wizards ont évolué pour voir le nouvel Avdija. Il est passé de la dualité Westbrook-Beal accompagnée d’un Bertans aisé ou de surprises positives comme Neto ou Gafford à Bradley, le joueur de la plus haute qualité, ayant à ses côtés les anciens Lakers qui sont entrés dans le transfert de Russell (Harrell, Kuzma et Caldwell- Pope) ou le garde-garde imprévisible Spencer Dinwiddie. L’Israélien a également profité de l’absence de Rui Hachimura pour des raisons inconnues dans cette première partie de saison. Dans le quai, autre changement : Wes Unseld pour Scott Brooks.

Dans le changement de l’ensemble du personnel Avdija est un bon exemple. Il est passé d’une équipe irrégulière et concentrée sur l’offensive mais avec des hauts et des bas qui ne lui ont pas permis de progresser au-delà du premier tour, où les 76ers les ont éliminés, à l’un des dix -et, parfois, des cinq- le meilleur de toute la NBA au niveau défensif. Mais il y a plus : Statmuse a mis en évidence avant le mini-motif de Thanksgiving une bête de la saison d’Avdija. Cet attaquant de 2,06 mètres a abaissé la précision des joueurs qu’il défend à 34,9%, ce qui est le meilleur record de la NBA pour ceux qui ont marqué au moins 150 tirs ; 9,1% de moins que le pourcentage normal d’adversaires défendus, ce qui est aussi un record.

Pour un joueur qui avec le ballon est un peu lent en raison de sa taille mais qui a de l’intelligence lorsqu’il s’agit de se déplacer, connaît des astuces pour perturber l’adversaire avec peu et était un marqueur expert dans les catégories inférieures, l’adaptation au jeu aux États-Unis a été rendu compliqué. Du moins quand il joue pour le panier. Sa précision dans les coups de deux et trois est inférieure à la moyenne, mais c’est là que réside la partie positive de cette lecture. Deni a su se réinventer. Trouvez votre trou, votre travail, votre destin. Percher le complot défensif comme le plus rocheux protecteur c’est la vertu avec laquelle gagner les minutes.