Martin Kulldorff de la Harvard Medical School, une victime fréquente de la censure des médias sociaux, est sur le sentier de la guerre contre le British Medical Journal (BMJ) pour avoir publié ce qu’il appelle une tentative criblée d’erreurs de discréditer ceux qui préconisent une protection basée sur les risques contre COVID-19.

Kulldorff a co-écrit la Déclaration de Great Barrington (GBD) il y a un an avec Jay Bhattacharya de Stanford Med et Suneptra Gupta d’Oxford, affirmant que les politiques de verrouillage nuisent aux groupes à faible risque pour le COVID sans aider les groupes à haut risque, qui devraient recevoir une « protection ciblée ».

Il a été signé par près de 60 000 médecins et scientifiques de la médecine et de la santé publique, et par 800 000 autres citoyens concernés.

Le BMJ a publié le mois dernier une lettre qualifiant le trio de « marchands du doute » qui suivent le plan de jeu des « campagnes de négationnisme scientifique » à gros budget de l’industrie du tabac et des sceptiques du changement climatique.

Deux semaines plus tard, le journal a supprimé les principales affirmations de la lettre : que le travail du trio était financé et parrainé par l’American Institute for Economic Research du marché libre, et qu’AIER faisait « partie d’un réseau d’organisations » financé par le philanthrope du marché libre Charles Koch .

« Comment une telle erreur s’est-elle retrouvée imprimée en premier lieu ? » Kulldorff a écrit dans The Spectator la semaine dernière. AIER a offert sa propriété à Great Barrington, Mass. pour une vidéo que le trio voulait enregistrer et « pour des interviews avec les médias », mais le GBD n’était pas prévu à l’avance, a-t-il déclaré.

AIER a reçu un seul don de 68 000 $ de Koch, tandis que plusieurs universités, dont Duke, ont reçu des « cadeaux d’un million de dollars », ce qui rend BMJ « sans doute plus étroitement lié » à Koch qu’AIER, a écrit Kulldorff. (L’un des auteurs de la lettre est le professeur de santé mondiale de Duke, Gavin Yamey.)

La source de la projection discréditée de 2,2 millions de décès pour COVID aux États-Unis – Neil Ferguson et son équipe de recherche de l’Imperial College – a également reçu un prix en espèces pour « bonne réflexion politique » d’un centre de marché libre affilié à Koch.

Même l’affirmation révisée de BMJ selon laquelle le conseiller politique COVID du président Trump, Scott Atlas, est un « contributeur » à AIER est fausse, selon Kulldorff.

La lettre a faussement étiqueté le trio d’opposants à la « vaccination de masse » alors que Gupta et Kulldorff ont « passé des décennies dans la recherche sur les vaccins ». En décrivant la remise en question de l’orthodoxie comme « anti-science », a-t-il dit, les auteurs de la lettre attaquent le fondement de la science : « le désaccord rationnel ».