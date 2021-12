Déni : l’économiste qui a écarté les inquiétudes liées à l’inflation en 2021 dit qu’il est « toujours en équipe transitoire »

Un économiste élitiste insulte ses lecteurs en doublant l’idée très critiquée selon laquelle l’augmentation de l’inflation n’est que « transitoire ».

Le professeur de l’Université de Princeton, Alan Blinder, a écrit un éditorial absurde du Wall Street Journal intitulé « Quand il s’agit d’inflation, je suis toujours dans l’équipe transitoire ». Blinder a même concédé dans son sous-titre que l’apologiste « transitoire » Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell « a peut-être retiré le mandat », mais a poursuivi en affirmant que « les goulots d’étranglement et les pénuries devraient bientôt disparaître ».

C’est le même Blinder qui a écrit un éditorial tout aussi absurde le 15 mars intitulé : « Il n’y a pas besoin de paniquer à propos d’un peu d’inflation. Un autre article de Blinder en juillet avait pour titre « Ne vous inquiétez pas trop de la poussée d’inflation ».

Dans sa dernière prise, Blinder s’est efforcé de sauver sa réputation en la matière. Même si l’indice des prix à la consommation a grimpé de 6,8% en novembre pour le rythme le plus rapide en 39 ans, Blinder a rejeté la mesure en disant qu’elle «exagère le problème. » [Emphasis added.]

Au lieu de cela, Blinder a choisi l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base de novembre d’une année sur l’autre (4,7 %), qui exclut les aliments et l’énergie en raison de la volatilité, comme la « meilleure mesure » que la Fed utilise pour évaluer l’inflation. Il a utilisé la statistique de l’indice des prix PCE de base pour déclarer de manière trompeuse : « Alors oui, nous avons un problème d’inflation. Mais 4,7 % d’inflation est un problème moins grave que 6,8 % d’inflation. »

Voici pourquoi le point de vue de Blinder sur la « meilleure mesure » est manifestement malhonnête. L’indice des prix PCE core a augmenté en novembre à «le rythme le plus rapide pour la lecture de base depuis une augmentation de 5,1% au cours des 12 mois se terminant en septembre 1983 », selon La Colline.

En d’autres termes, l’indice de référence a atteint le taux le plus rapide en 38 ans, ce qui aggrave la statistique dans son contexte approprié. On ne sait pas non plus pourquoi Blinder prête une quelconque crédibilité aux pouvoirs de jaugeage de la Fed de Powell, étant donné son sérieux dilemme de crédibilité sur l’inflation.

Blinder a concédé dans son premier paragraphe que «l’inflation était un Grinch ce Noël. Les économistes de la Team Transitory, moi y compris, devraient admettre que nous n’avons jamais pensé que l’inflation atteindrait un niveau aussi élevé. Mais ensuite, il a eu l’audace de laisser entendre que le projet de loi de relance gargantuesque de 1 900 milliards de dollars de Biden adopté en mars était « sage », même s’il a été blâmé pour « attiser les flammes » de la crise inflationniste actuelle.

Blinder a continué son éclairage au gaz :

En bref, il y a un prix inflationniste à payer lorsque vous vous catapultez rapidement hors d’une récession induite par une pandémie, et nous payons ce prix maintenant. Mais cela me semble encore transitoire, même si cela ne signifie pas que ce sera terminé dans un mois ou deux. Ce ne sera pas le cas, ce qui explique probablement pourquoi le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment cessé d’utiliser le mot, [emphasis added].

L’économiste en chef du cabinet de conseil RSM, Joe Brusuelas, vient de dire au Washington Post que «[r]quelle que soit la façon dont vous le regardez, l’inflation va nous accompagner pendant une bonne période. » Blinder a même faussement affirmé que « l’inflation élevée est actuellement concentrée dans des choses comme les voitures d’occasion, les billets d’avion et l’essence ».

Le Journal lui-même, où l’éditorial de Blinder a été publié, a rapporté que les fabricants de produits alimentaires augmentaient à nouveau les prix pour 2022. « Les augmentations suivent d’autres que les fabricants de produits alimentaires ont imposées en 2021, et font partie de ce que les entreprises et les économistes appellent l’inflation la plus élevée depuis des décennies. » [Emphasis added.]

Blinder semble prendre plaisir à vivre dans le déni complet.

