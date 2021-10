Dénia en a marre des « ennemis » des réseaux sociaux et toute l’entreprise s’unit contre eux

Nouvelles connexes

Les «haters» ou les haineux habituels ont réalisé ce qui semblait impensable, que toute la classe politique de Dénia s’unisse … contre eux. Marre des insultes reçues, notamment sur les pages Facebook privées, Les cinq groupes représentés (PSPV-PSOE, Gent de Dénia, PP, Compromís et Ciudadanos) ont publié une déclaration de rejet.

Et tout ça pour les commentaires faits sur les pages de ce réseau social où, et devant huit et neuf mille membres (Dénia compte 44 000 habitants), s’étaient consacrés à insulter le maire socialiste, Vicent Grimalt et d’autres conseillers du PSOE et Compromís qui Ils ont accusé de s’incliner devant les intérêts « pancatalanista ».

Les « humiliations et fausses accusations », expliquent des sources de l’entreprise, ont eu lieu alors que une vidéo en direct de l’acteur a été diffusée, promue par le conseil municipal du château de la ville où tous les porte-parole des groupes municipaux sont intervenus pour la première fois dans un acte de célébration pour la Communauté valencienne.

Dans la déclaration commune, les 21 conseillers de Dénia indiquent qu’ils ont accepté, après que le Conseil des porte-parole a été informé des événements, de répondre aux commentaires sur Facebook. Dans cette déclaration, ils rappellent que « l’acte commémoratif institutionnel du 9 octobre a été, précisément cette année, un appel à l’harmonie, la tolérance et le respect. La participation de tous les groupes municipaux à cet événement, au cours duquel chacun a exprimé ses sentiments concernant la fête valencienne et valencienne, a été la preuve tangible que toutes les sensibilités ont leur place dans notre temps et dans tout autre « .

Puis tous les représentants politiques ils assument comme « inadmissibles, et encore moins dans notre société démocratique actuelle, du droit, de la justice et des libertés, enrichis des enseignements tirés des mois de la pandémie », ce qu’ils appellent « l’incitation à la haine, les disqualifications, les fausses accusations et le mépris avec des mots crus envers les manières de penser, de sentir ou de parler de toute personne ».

« L’excuse de la liberté d’expression »

À cet égard, ils soulignent qu' »en tant que représentants de l’ensemble des citoyens de Dénia, également divers, mais tout aussi tolérants et respectueux, Nous n’admettons pas que les réseaux sociaux soient utilisés pour blesser qui que ce soit, sous prétexte de liberté d’expression. »

Ils avancent également la possibilité de poursuivre les auteurs de ces commentaires : « Nous condamnerons et dénoncerons, avec les outils que la Loi met à notre disposition, ces échantillons d’irrationalité qui incitent à la haine et à la persécution politique et idéologique ».

Mais, sachant que cette mesure peut ne pas suffire, Ils « invitent » les habitants de Dénia « à rejeter ce type de commentaires, à les censurer et à dénoncer et à ne pas faire de couverture, ni avec la participation ni avec la passivité, à des groupes, pages ou profils de réseaux sociaux dont le seul objectif est de propager l’intolérance « .

