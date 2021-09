Dénigrer Infosys, Amazon injustifié, va à l’encontre de la vision du gouvernement d’encourager l’industrie

in

Les citoyens doivent pouvoir s’exprimer sans crainte d’être incarcérés ; à tout le moins, ils devraient avoir le courage de se défendre et de défendre ceux de leur fraternité.

Panchjanya, un magazine affilié au Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a comparé Amazon à East India Company, accusant le e-commerçant de « prendre des mesures pour encercler la liberté politique, économique et individuelle des gens ici ». Le magazine a également allégué qu’Amazon ne respectait pas les valeurs hindoues, comme le montre le contenu de Prime Videos. De tels commentaires non fondés et désobligeants sont injustifiés.

Si effectivement des règles et réglementations ont été violées, il existe des régulateurs pour y remédier ; les plaintes doivent être fournies aux régulateurs ou à un tribunal avec des preuves complètes. Dénigrer les organisations de cette manière n’aide personne et ne fait que vicier l’environnement. En effet, le Premier ministre Narendra Modi avait clairement indiqué au début de l’année que la culture du rap sur le secteur privé n’était plus acceptable.

Il est très regrettable que Panchjanya, quelques jours plus tôt, ait dénigré une entreprise de la stature d’Infosys, affirmant qu’elle tentait de déstabiliser l’économie indienne. Les fondateurs d’Infosys sont des modèles pour tous les jeunes : des entrepreneurs brillants qui ont bâti une entreprise de classe mondiale à force de travail acharné et ont gagné leur richesse et leur respect de la bonne manière.

La majeure en informatique est la preuve de ce que les Indiens peuvent accomplir et aspirer. Alléguer qu’Infosys fait partie des « Naxals, gauchistes et du gang tukde tukde », simplement parce qu’il n’a pas encore été incapable de résoudre les problèmes sur un portail fiscal, est injuste et injustifié. Le magazine avait également mis en doute la sécurité des données du portail amélioré du ministère des Affaires commerciales, sur lequel Infosys a travaillé. Le RSS a choisi de se distancer du rapport Infosys, affirmant que Panchjanya n’était pas son porte-parole, mais qu’il devait avoir l’air de soutenir l’entreprise.

En effet, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a appelé la publication en disant : « Ce n’était pas juste… je pense que ce n’était pas nécessaire… ». Les commentaires du ministre du Commerce de l’Union Piyush Goyal sur le groupe Tata étaient également sans bonne raison. Les Tatas pourraient bien avoir des objections à la politique de commerce électronique, comme le font plusieurs autres ; cela ne signifie pas qu’ils sont tirés en public, ou privé d’ailleurs. Après tout, ce sont les hommes d’affaires qui risquent leur capital et ils ont tout à fait le droit d’exiger des politiques justes et équitables qui profitent à leurs entreprises.

Cela ne les rend pas anti-nationaux ; loin de là, leurs investissements seront réalisés ici même en Inde, créant des milliers d’emplois. Étant donné que le gouvernement de la NDA prétend vouloir promouvoir l’industrie, il était surprenant qu’aucun haut représentant n’ait jugé nécessaire de redresser la situation. En fait, un rapport de . a noté que le plan du gouvernement de resserrer les règles sur son marché du commerce électronique à croissance rapide s’est heurté à une dissidence interne du gouvernement, citant des notes de service examinées par celui-ci. Le rapport a noté que le ministère des Finances avait qualifié certaines propositions d'”excessives” et “sans justification économique”.

Il n’est pas du tout surprenant que les chefs d’India Inc n’aient pas défendu Infosys. Les entreprises ont clairement peur de dire ce qu’elles pensent, sauf pour applaudir le gouvernement. Et, ce ne sont pas seulement les entreprises, d’autres segments de la société, y compris les journalistes et les militants, ont également peur de s’exprimer par peur d’être harcelés par les institutions de l’État.

Les citoyens doivent pouvoir s’exprimer sans crainte d’être incarcérés ; à tout le moins, ils devraient avoir le courage de se défendre et de défendre ceux de leur fraternité. Dans une démocratie saine, les deux parties partagent leurs points de vue dans le respect de l’autre ; les accusations infondées et injustes et les harangues n’ont pas leur place ici.

