Denimcratic et Rit Dye prêts à faire sensation pour le Jour de la Terre – WWD

TEINTURE – N’ACHETEZ PAS: En l’honneur du Jour de la Terre, le label durable Denimcratic et la marque de teinture textile Rit ont uni leurs forces pour créer une collection capsule.

La collaboration vise à célébrer les avantages de la durabilité. Rafraîchir quatre chemises avec de la teinture plutôt que d’en acheter de nouvelles pourrait réduire considérablement les émissions de CO2, selon une étude récente de la Hult International Business School.

Prévu pour être publié le 22 avril sur le site de Denimcratic, la collection comprend des articles recyclés qui ont été teints à la main avec des produits Rit non toxiques. Les acheteurs trouveront un assortiment de denim et de tricots recyclés teints par nœuds dans la gamme. En tant que précurseur du lancement, un t-shirt musclé imprimé avec «Save Mom» sera disponible à partir du 6 avril.

La créatrice de Denimcratic Gabriella Meyer et le directeur créatif de Rit, Jonathan Spagat, sont tous deux nés et ont grandi à Chicago. Ils ont surmonté la pandémie en restant dans la ville. Après s’être connectés grâce à des amis communs, ils ont partagé une appréciation de l’engagement de chacun envers la mode durable. Bien que Rit ne conçoit pas de vêtements, il a encouragé la réutilisation des vêtements en les embellissant avec de nouveaux colorants. Meyer a travaillé avec l’équipe de teinture interne de Rit pour collaborer sur des techniques et des options de couleurs personnalisées lors de rencontres socialement éloignées. Ils ont également mis un point d’honneur à maintenir la production de la collection capsule locale pour réduire les émissions de carbone.

Lancé en 2017, Denimcratic a été motivé par la réinvention de Meyer sur la façon dont la construction et les collections de vêtements sont produites. Pendant ce temps, la marque Rit, vieille de plus de 100 ans, a contribué à alimenter la tendance tie-dye des années 1960 et profite maintenant des avantages de l’upcycling.