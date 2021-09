Denis laisse Robert Moreno dans les cordes

Les prolongations ont de nouveau condamné Grenade, et ils y sont déjà allés plusieurs fois en sept matchs. Lorsque la minuterie n’a plus de piles, Santi Mina a doublé pour le lancement fort et croisé d’un Denis Suárez revendiqué. Incendie dans le chaudron de Balaídos, attisé par une deuxième fois tachycardique et dans lequel il n’y avait pas de répit. Discussions, blessures, tanganas, provocations et Dituro et Maximiano comme protagonistes. Le Portugais a arrêté un penalty à Iago Aspas, tandis que l’Argentin a évité avec une double intervention à Suárez et Soro le 0-1 andalou en 93′.

Pétrir le ballon et coincer un Grenade qui est sorti le cœur brisé. Celta a dominé toutes les facettes du jeu, à l’exception de la définition. Hugo Mallo et Javi Galán campaient dans le complot nasride, tandis qu’Iago Aspas avait carte blanche pour se présenter à n’importe quel poste offensif. Les deux lignes de quatre tracées par Robert Moreno ont comprimé les espaces, obligeant les olívicos à affiner la précision de la passe.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Dans une transition menée par Bacca, le Colombien très participatif, le premier clair est né pour les Andalous. Le capitaine Mallo fixa les outardes et Soro faillit rougir. Dituro a exposé sa poitrine et son bas-ventre pour libérer le 0-1.

Les positions à la reprise se sont accentuées. Le céleste a subjugué les Grenadinistas, tandis que les rojiblancos ont défendu le point à tout prix. Même lorsque Soto Grado les a punis d’un penalty défavorable pour une poussée de Domingos Duarte sur Santi Mina. Le défenseur central portugais a reçu une énorme bosse sur le cou de son compatriote Maximiano et les deux ont été éliminés. Le gardien de but, cependant, a fait un dernier service avec sa cuisse blessée et a repoussé le tir serré du pied gauche de Iago Aspas.

La cape de super-héros a changé de camp. De plus et avec le Celta resserrant les écrous, Grenade a attaqué une contre-attaque que Dituro a aigri avec deux excellents arrêts. La réplique galicienne a été signée par Denis Suárez, qui, cette fois oui, a plié les mains d’Escandell pour enchaîner deux victoires. Nouvelle bagarre pour la célébration antisportive de Iago Aspas. Celui de Moaña ne sera pas en reste avec Montoro pour prendre un café.