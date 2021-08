Denis Law: la légende de Manchester United annonce des nouvelles dévastatrices – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Denis Law, a dévoilé son récent diagnostic de démence mixte, choisissant d’expliquer son état de santé actuel.

L’ancien attaquant est le troisième meilleur buteur du club avec 237 buts, derrière Wayne Rooney, récemment retraité, et son ancien coéquipier Bobby Charlton.

Law détient également toujours le record du plus grand nombre de buts en compétition marqués au cours d’une saison à United, ayant marqué 46 buts au cours d’une campagne particulièrement prolifique.

Surnommé le roi, il occupe une place particulière dans le cœur des supporters et fait partie de la célèbre statue de la trinité à l’extérieur d’Old Trafford, aux côtés d’autres légendes du club Charlton et George Best.

Les Red Devils ont publié une déclaration au nom de l’Écossais, dans laquelle il détaille exactement ce qui se passe avec lui personnellement.

Selon le site officiel du club, Law a déclaré: «Je suis au point où je sens que je veux être ouvert sur mon état. J’ai reçu un diagnostic de « démence mixte », qui est plus d’un type de démence, dans mon cas, il s’agit de la maladie d’Alzheimer et de la démence vasculaire.

Law était déterminé à dire: «Cependant, le moment est venu d’attaquer cela de front, excusez le jeu de mots. Je reconnais comment mon cerveau se détériore et comment ma mémoire m’échappe quand je ne le veux pas et comment cela me cause de la détresse dans des situations qui échappent à mon contrôle.

“Je comprends ce qui se passe et c’est pourquoi je veux régler ma situation maintenant tant que je le peux, car je sais qu’il y aura des jours où je ne comprendrai pas et je déteste l’idée de cela en ce moment.”

Law s’est également souvenu : « Je ne veux pas que les gens soient attristés si j’oublie des lieux, des personnes ou des dates parce que vous devez vous en souvenir. J’ai apprécié tous ces souvenirs et j’ai la chance d’avoir vécu ce que j’ai dans ma vie… famille, une belle carrière en faisant ce que j’aimais et en étant payé pour le faire, et des amis pour la vie.

Sa personnalité brillamment positive s’est manifestée lorsqu’il a déclaré: “J’essaie d’être positif et déterminé à continuer à regarder mon club, Manchester United à Old Trafford, j’espère que ce sera une saison de succès et je suis enthousiasmé par les nouvelles recrues qu’Ole et le club a fait.

Enfin, il a ajouté : « Je sais que le chemin à parcourir sera difficile, exigeant, douloureux et en constante évolution et je demande donc de la compréhension et de la patience car ce ne sera pas un voyage facile, en particulier pour les personnes qui vous aiment le plus. »

Kate Lee, directrice générale de la Société Alzheimer, a déclaré : « Nous avons offert notre soutien à Denis Law et à toute la famille. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la famille d’avoir choisi de collecter des fonds essentiels pour nous et espérons que la bravoure de Denis encouragera de nombreuses autres personnes à rechercher l’aide dont elles ont besoin, ce dont nous sommes extrêmement reconnaissants.

«Nous avons vu trop de héros sportifs touchés par la maladie, c’est pourquoi notre campagne Sport United Against Dementia est plus que jamais nécessaire.

“Il n’a jamais été aussi important de financer des recherches cruciales et nos services de soutien vitaux et de s’assurer qu’en ce moment, les joueurs passés et présents, ainsi que les fans, sachent que nos services sont là et peuvent obtenir le soutien dédié à la démence qu’ils méritent.”

Manchester United a publié sa propre déclaration, déclarant: “Denis Law sera toujours l’une des plus grandes légendes de ce club et tout le monde à Manchester United envoie notre amour et nos meilleurs vœux à lui et à sa famille.

«Nous savons que nos fans du monde entier se rallieront également derrière lui.

“Nous applaudissons les paroles courageuses de Denis et continuerons d’offrir tout le soutien possible alors qu’il s’adapte à cette condition difficile.”

Espérons que Law parlera ouvertement de ses défis, que cela sensibilisera encore plus à la maladie et aidera les autres à traverser leurs moments difficiles.

La maladie d’Alzheimer est une maladie presque ancrée dans le football, en particulier chez l’ancienne génération de joueurs.

Le titre est crucial dans le jeu, mais il a des effets dévastateurs et durables sur beaucoup de ceux qui ont sacrifié leur corps pour le beau jeu.

Dans le passé, le football était particulièrement dense et lourd, surtout lorsqu’il pleuvait, ce qui a souvent été associé à une cause potentielle de la maladie d’Alzheimer.

Beaucoup ont demandé que la direction soit finalement éliminée du jeu et cela nous rappelle qu’il est peut-être temps d’y réfléchir sérieusement.