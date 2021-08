Ne vous y trompez pas, ce que David Lynch a fait avec Dune dans les années 80 était assez remarquable. Le monde que Frank Herbert a créé dans ses romans Dune est tout simplement incroyable, et quelque chose qui serait très difficile à recréer à l’écran il y a près de 40 ans. Maintenant que les CGI et les effets spéciaux ont permis de montrer des choses assez fantastiques sur grand écran, le monde de Dune peut être un peu plus accessible et accessible pour ceux qui aiment les livres.