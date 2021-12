Denis Villeneuve et Morgan Freeman préparent un film de science-fiction – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Aujourd’hui, le cinéma de science-fiction revendique le réalisateur de L’Arrivée comme l’un de ses plus grands représentants. Et pour ne pas vous tromper, un prochain film de Denis Villeneuve sera également ancré dans ce genre inventif, à l’abri du producteur Morgan Freeman. Il s’agit d’une adaptation cinématographique de Rendez-vous avec Rama, un roman de 1973, écrit par Arthur C. Clarke, également responsable de l’histoire qui a inspiré le film légendaire 2001 : A Space Odyssey, de Stanley Kubrick.

Selon The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve dirigera à nouveau Rendezvous with Rama en collaboration avec les producteurs Broderick Johnson et Andrew Kosove d’Alcon Entertainment. Auparavant, cette société abritait les films Intriga et Blade Runner 2049 du même cinéaste canadien.

D’autre part, Morgan Freeman et Lori McCreary participeront également à la production via la marque Revelations Entertainment, qui détient depuis longtemps les droits du roman original. Fait intéressant, Freeman a voulu produire une adaptation cinématographique pendant deux décennies et même, à un moment donné, David Fincher a promis de la réaliser. Cependant, la production a toujours été reportée en raison de l’absence d’un script approprié.

Mais il semble qu’avec Denis Villeneuve à la présidence, Morgan Freeman pourra enfin réaliser son rêve.

Source : CinéPremière