Denis Zakaria quittera le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison

Le club allemand a confirmé à Denis Zakaria le départ du Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison 2021/22 et le fera en tant qu’agent libre.

Zakaria quitte le Borussia Mönchengladbach

Le joueur dit au club de vouloir partir à la fin de la saison

Denis Zakaria est lié depuis un certain temps à un éloignement du côté allemand, Manchester City et la Juventus étant désignés comme deux destinations potentielles pour la star suisse montante. Mercredi 29 décembre, un communiqué officiel de Mönchengladbach précisait que le joueur les avait informés de son désir de partir. Le directeur sportif Max Eberl n’est pas un homme qui se retient dans ses exigences et ses commentaires ont démontré le pouvoir qu’il commande au club de Bundesliga, a-t-il déclaré dans le communiqué: « J’ai clairement indiqué aux gars que, d’ici la fin de cette année, Je veux résoudre tout ce qui n’a pas à voir avec la seconde partie de saison du Borussia. Je veux que tout le monde soit pleinement concentré sur le club, la seconde moitié de la saison et sur le redressement de cette situation. »

Eberl a poursuivi en disant que des décisions avaient été prises et l’une d’entre elles a confirmé l’intention de partir de Zakaria : « Denis Zakaria a informé le club de son intention de partir cet été après cinq ans à Gladbach. »

Manchester City pourrait bouger

Pep Guardiola et Manchester City pourraient faire un pas en janvier ou l’été prochain pour le joueur de 25 ans alors qu’ils cherchent à signer un remplaçant à long terme pour le vieillissant Fernandinho et il pourrait être le milieu de terrain défensif dont Pep a besoin pour continuer son succès à l’Etihad. Un transfert gratuit étant possible à l’été 2022, cela pourrait être une décision qui conviendrait à la fois au joueur et à Manchester City.

Fabrizio Romano rapporte que le Bayern Munich, Barcelone, la Juventus et deux clubs anglais sont en contact avec son agent.

Photo principale

Intégrer à partir de .