Denise de Lena Waithe occupe le devant de la scène ⋆ .

Master Of None saison 3 est sur le point de mettre en lumière la relation entre Denise de Lena Waithe et sa partenaire Alicia (interprétée par Naomi Ackie).

La bande-annonce du premier regard de l’émission Netflix de retour se concentre sur la romance du couple, Denise proposant une hypothétique.

«Disons que nous sommes à une fête, Maxwell joue», dit-elle à son autre moitié. «Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Si je vous demandais de sortir avec vous, diriez-vous oui?

Après que Denise ait posé la question, un montage de moments sincères de leur relation se déroule et les montre tout en train de faire des tâches subalternes ensemble, comme faire la vaisselle, se réconforter et partager un bain romantique entouré de bougies.

A la fin de la collection de scènes, Alicia répond doucement: «Oui. J’ai dit oui à l’époque et je dis oui maintenant.

“ Cette nouvelle saison est une histoire d’amour moderne qui illustre intimement les hauts et les bas du mariage, les luttes contre la fertilité et la croissance personnelle à la fois ensemble et séparément ”, taquine le synopsis de l’émission.

Master Of None saison 3 suit Denise et sa femme Alicia (Photo: Netflix)

“ Des hauts romantiques éphémères rencontrent des pertes personnelles écrasantes tandis que des questions existentielles d’amour et de vie sont soulevées. ”

La saison 3 de Master Of None est dirigée par le co-créateur de la série et vainqueur d’Emmy Aziz Ansari, et scénarisée par Ansari et Waithe.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle auront remarqué que le personnage d’Ansari, Dev, apparaît dans la bande-annonce, de sorte que la série ne se fera pas complètement sans lui.

La comédie bien-aimée de Netflix est arrivée pour la première fois en 2015 et s’est concentrée sur un groupe d’amis du millénaire vivant à New York, abordant des sujets tels que l’amour, la famille et la race.

Master Of None La saison 3 arrive sur Netflix le 23 mai.

