Denise Ho arrêtée à Hong Kong dans le cadre de la répression de « Stand News »

Denise Ho en live en 2016. Crédit photo : Keiwaiyin

La chanteuse, actrice et militante de la liberté d’expression de Cantopop Denise Ho a été arrêtée dans le cadre d’une répression contre Stand News, une plateforme d’information pro-démocratie basée à Hong Kong.

Des médias, dont AP, ont rendu compte du raid correspondant – qui a vu plus de 200 policiers prendre d’assaut les bureaux de Stand News – ainsi que les autres arrestations associées. (Un article sur Facebook sur le compte vérifié de Denise Ho a déclaré qu’elle avait été arrêtée à son domicile, la police ayant confisqué le passeport du citoyen canadien et d’autres documents, selon CNN.) De plus, le personnel du site d’information a confirmé le développement (et la fermeture permanente de leur plate-forme ) dans un message aujourd’hui.

Publié sur la page d’accueil de Stand News, le message reconnaît d’emblée que les forces de l’ordre avaient « arrêté un certain nombre de hauts et d’anciens cadres supérieurs de l’entreprise », « ont emmené de nombreuses personnes pour aider à l’enquête » et « saisi un certain nombre de ordinateurs et certains documents.

Par conséquent, le service d’information pro-démocratie, vieux de sept ans, « cessera immédiatement de fonctionner », le rédacteur en chef ayant démissionné et d’autres membres du personnel ayant « été immédiatement licenciés », selon le texte. Le message se termine en réitérant l’engagement de ses auteurs « à protéger les valeurs fondamentales de Hong Kong telles que la démocratie, les droits de l’homme, la liberté, l’état de droit et la justice ».

Denise Ho – une militante de longue date pour la démocratie dont la musique a été interdite en Chine – faisait partie du « nombre de cadres supérieurs et anciens cadres » qui ont été arrêtés lors de cette dernière répression de la liberté d’expression, comme mentionné.

Un ancien membre du conseil d’administration de Stand News, l’artiste What Really Matters et au moins cinq autres personnes ont été spécifiquement accusés de « complot en vue de publier une publication séditieuse », par AP.

Le «crime» est passible d’une peine maximale de deux ans de prison et d’une amende d’environ 641,50 $ (5 000 HKD), et un message publié sur le compte Facebook officiel de Ho hier soir a encouragé les fans à ne pas s’inquiéter du bien-être du partisan de la démocratie. Au moment de la rédaction de cet article, le message avait recueilli près de 6 000 commentaires de soutien et plus de 73 000 likes.

De plus, plus de quelques militants et politiciens pèsent sur la dernière attaque du PCC contre les droits fondamentaux via leurs propres publications sur les réseaux sociaux.

« Les arrestations du personnel de #StandNews et de la chanteuse Denise Ho @hoccgoomusic sont un autre exemple de la répression des autorités de Pékin contre la liberté d’expression à #HongKong », a écrit la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. « Nous, à #Taiwan, regrettons de voir leur détention et appelons la communauté internationale à défendre la liberté et la démocratie à HK. »

« Lorsque la presse libre est au centre des discussions sur les droits humains cette année, le PCC continue de faire payer les journalistes et les médias qui osent les défier et dire la vérité », a écrit le militant hongkongais Nathan Law, qui réside maintenant à Londres. « Parmi tant d’autres, les arrestations de Denise Ho, Margaret Ng en sont de parfaits exemples. LIBÉREZ-LES !

« La Canadienne Denise Ho a été arrêtée à Hong Kong pour avoir soutenu une presse indépendante et libre », a écrit le député de Wellington-Halton Hills Michael Chong. « Son arrestation, parmi 6, viole le traité sino-britannique de 1984. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur les violations flagrantes du droit international par Pékin. »

L’arrestation de Denise Ho représente l’une des nombreuses que le Parti communiste chinois a exécutées dans l’industrie de la musique (et l’espace plus large du divertissement) en 2021. certaines des trois grandes maisons de disques ont continué à vanter leurs relations étroites avec les responsables du PCC.