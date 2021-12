Denise Richards fait face à un contrecoup pour avoir ignoré les directives de l’avion tout en portant un « énorme manteau d’hiver »

Denise Richards subit une réaction en ligne après avoir enfreint les directives du CDC et des compagnies aériennes lors d’un vol récent, en choisissant d’utiliser un « énorme manteau d’hiver » comme masque facial au lieu d’un vrai masque. L’actrice de Wild Things a publié un article sur l’incident sur son histoire Instagram dimanche, partageant une photo de son visage sans masque alors qu’elle était « dans un avion à réaction ».

« Quiconque est contrarié que je [am] je ne porte pas de masque je me cache sous un sweat à capuche [sic] un énorme manteau d’hiver », a écrit Richards sur la photo. « S’il vous plaît. Plus épais que n’importe quel masque !!!!!! » L’ancienne de Real Housewives of Beverly Hills a été repérée dans de vrais masques faciaux tout au long de la pandémie, et elle n’a pas encore expliqué pourquoi elle a décidé de contrecarrer les directives actuelles du CDC et des compagnies aériennes maintenant. Le CDC exige actuellement que « tous les passagers » des transports publics portent un masque sur le nez et la bouche, quel que soit leur statut vaccinal. »

(Photo : Denise Richards)

Richards a eu une période chaotique l’année dernière, avec sa fille de 17 ans, Sami, quittant sa maison et avec son père Charlie Sheen après avoir allégué en septembre qu’elle était « piégée » dans une maison « abusive » vivant avec sa mère et le mari de Richards. , Aaron Phypers. « Il y a 1 an aujourd’hui: piégée dans un foyer abusif, je me détestais, je passerais des jours sans manger ni dormir, incroyablement déprimée, détestait l’école, etc … », a écrit Sami à côté d’une vidéo d’elle-même en train de pleurer. Coupant au sourire de Sami, la légende disait: « Maintenant: a finalement déménagé de la maison de l’enfer, a eu un réveil spirituel, possède 2 chats, célibataire heureux, plein d’amour-propre et a abandonné le lycée :). »

Sheen a confirmé peu de temps après que le TikTok soit devenu viral que Sami vivait avec lui et poursuivait son GED, et une source interne proche de Richards a nié qu’il y avait eu des abus dans le foyer de l’actrice. « Denise a établi des règles normales que tout parent établirait », a déclaré l’initié à PEOPLE. « C’est une mère et un parent et il y a des règles. Elle ne voulait pas suivre les règles. » La source a ajouté que Sheen « ne soutenait pas » les règles de Richards et avait une « façon différente de parentalité » qui a conduit Sami à vouloir vivre avec lui. « Denise aime beaucoup sa fille et elle est attristée par la situation », ont-ils poursuivi.