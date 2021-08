Denise Richards remonte le temps avec une transformation « étourdissante »

L’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills, Denise Richards, a fait parler ses fans avec un trio de nouvelles photos incroyables sur Instagram vendredi. Richards, 50 ans, a pris des poses sensuelles dans une robe d’été devant son domicile à Los Angeles. Elle a remercié sa fille, Lola Rose Sheen, pour sa contribution au nouveau look. La star audacieuse et belle a quitté RHOBH en septembre 2020.

“L’été est ma période préférée de l’année… j’aime tellement ça”, a écrit Richards. “Même si le soleil brille toujours à peu près en Californie, c’est cette énergie d’amour de l’été. Profiter des dernières semaines… et ma préférée est toujours une robe d’été (ou un short en jean et un débardeur) merci mon [Lola] pour votre contribution.” Elle a également crédité l’équipe derrière son look, y compris la célèbre maquilleuse Pamela Brogardi, qui est également apparue dans The Real Housewives of Beverly Hills. “[You] a l’air magnifique maman”, a écrit Lola en réponse à la photo.

Richards a surpris les fans de RHOBH en septembre 2020 en annonçant son départ de la série. Elle a rejoint la saison 9 après avoir joué dans un épisode de la saison 5. Elle a également joué dans la saison 10 mais est partie pour la saison 11. Crystal Kung Minkoff et Sutton Stracke ont rejoint les acteurs principaux de la saison 11, qui a commencé en mai.

Bien que Richards ait récemment joué le rôle de Shauna Fulton dans The Bold and The Beautiful de CBS, une source a déclaré OK! Magazine le mois dernier que Richards a des doutes sur son départ de l’émission de téléréalité Bravo. La star de Wild Things a décidé de partir “parce qu’elle était épuisée par toutes les mesquineries, les injures et les querelles internes”, a déclaré la source. Richards n’était pas satisfait de l’affirmation de Brandi Glanville selon laquelle elle avait eu une aventure d’un soir avec Richards, qui est marié à Aaron Phyphers. Richards a nié les allégations et n’aurait pas été ravie des conversations NSFW que ses co-stars ont eues avec ses enfants.

Cependant, d’accord ! La source du magazine affirme que Richards “se rend compte” maintenant que partir “était une erreur parce que c’était beaucoup d’argent facile”. Richards aurait signé un contrat de 4 millions de dollars pour jouer dans quatre saisons de RHOBH. “Le mot est qu’elle veut revenir dans la série, mais il est difficile d’imaginer que les producteurs l’accueilleraient à nouveau”, a déclaré l’initié.

Richards est également au milieu d’une bataille juridique, selon des documents judiciaires obtenus par Radar Online plus tôt cette semaine. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a ordonné à Phyphers et elle de comparaître devant le tribunal le 9 novembre pour résoudre un différend avec ses anciens propriétaires, Anthony Ellrod et Christopher Masterson, qui ont poursuivi le couple pour avoir prétendument endommagé leur maison de location à Calabasas. Richards a contre-attaqué les propriétaires, les accusant d’avoir divulgué des informations personnelles. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, un procès débutera le 6 décembre.