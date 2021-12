Denisse La Pantera Novoa raconte un étrange flirt dans la rue

Telemundo

Denisse Novoa a ouvert son compte Instagram à ses abonnés pour partager ce qu’ils considèrent comme les pires « lignes de drague » ou « prières de flirt », après avoir raconté dans ses stories la situation inconfortable qu’elle a vécue avec un homme, alors qu’elle se détendait seule dans un café.

Selon l’ancienne participante d’Exatlon États-Unis, tout a commencé lorsqu’elle a vu un sujet s’approcher avec sa fille et un chien mignon. « L’homme a dû voir mon visage de joie quand j’ai vu le chiot, car il s’est approché très gentiment et m’a laissé le caresser. Du coup il me dit » quand tu veux tu peux venir t’occuper de lui « , c’était très étrange, pourquoi dirais-je quelque chose comme ça ? » récit.

L’actrice a exprimé qu’elle était mal à l’aise avec le commentaire de l’homme qu’elle a choisi d’appeler John. « Ne soyez pas un John, s’il vous plaît », a-t-il demandé à ses abonnés, qui ont rapidement partagé leurs expériences.

« Une fois je me promenais avec ma fille et un bœuf m’a dit » Dial, élevons-la ensemble « , » Une fois ils m’ont dit: Oups papa j’aimerais être mignon pour grimper sur celui-là « , et » Tu as laissé tomber l’emballage de bonbons « , ce sont quelques-unes des phrases que ses followers ont partagées avec lui.

« Uff, s’il vous plaît, ne soyez pas cette personne », a souligné l’actrice de 27 ans, surprise par les commentaires.

La Mexicaine partage toujours ses réflexions et ses pensées avec ses plus de 250 000 abonnés, qui célèbrent son humour et sa créativité. Et ce sont ces mêmes qualités qui lui permettent d’ouvrir des portes dans ce qui fut longtemps son rêve : jouer le rôle.

L’athlète a confirmé il y a quelque temps qu’elle ferait partie du casting de la telenovela Telemundo, La Mujer de mi Vida, où elle incarnera Yenni, et sera diffusée à partir de l’année prochaine. « C’est une véritable histoire d’amour qui touchera le cœur du public car il se verra reflété dans les personnages confrontés à des défis et à des problèmes familiaux, où l’amour sera la clé pour tout surmonter », a déclaré Telemundo dans un communiqué.

« Une autre photo ici dans le personnage. Je me suis beaucoup amusé à enregistrer Yenni, elle est vraiment à moitié grillée… ils me diront l’année prochaine quand la série sortira », a écrit le Mexicain.

Ses followers n’ont pas tardé à la féliciter et à exprimer leur joie de la voir réussir l’une de ses passions. « Bonne Denise que tu fasses une série. Tu mérites le meilleur tu verras, tu nous manques beaucoup » et » Toujours belle ma belle panthère, salutations à toi précieuse « , étaient quelques-uns des commentaires qu’ils ont laissés. Comme si cela ne suffisait pas, le Panther a également confirmé avoir participé à une série Netflix.

