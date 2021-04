Denisse Novoa a partagé les acclamations qu’ils ont pratiquées à EXATLON

Telemundo Denisse Novoa dans Exatlon

Maintenant que Denisse Novoa est hors d’Exatlon United States, la fille a partagé plus librement comment ils se sont amusés dans la compétition, pratiquant des acclamations différentes – et très amusantes – pour son équipe. Rappelons-nous que Novoa a fait un premier pas dans la troisième saison d’Exatlon United States, où il a gagné le cœur du public non seulement pour ses qualités sportives irréprochables, mais aussi pour ses yeux d’un bleu profond, qui lui ont donné le nom de “La Pantera », parmi les fans de la soi-disant« Fiercest Competition on the Planet ».

Deux saisons marquées par des départs intempestifs

S’il ne fait aucun doute que Denisse Novoa est l’une des meilleures athlètes du programme de compétition Telemundo, il est regrettable que dans les deux occasions qu’elle a mises les pieds dans les sables de la République dominicaine, elle ait dû quitter. Le premier pour une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale et une longue période de récupération et de physiothérapie. Et le second pour un événement inédit en cinq saisons, son expulsion pour «délit grave», qui s’est soldé par une rupture de contrat et sa sortie brutale du programme.

Mais cette expulsion n’a pas fait tomber l’esprit guerrier de Denisse, qui a récemment fait une séance en direct devant ses centaines de milliers de followers, assurant que, bien qu’ayant été la première surprise par cette expulsion, elle se sente calme et confiante en Dieu. , comprenant que toutes les situations se produisent pour une raison, et prête pour un nouveau chapitre de sa vie, laissant sa scène Exatlon, apparemment derrière.

Les vidéos les plus drôles

Le fait qu’elle ne fasse plus partie d’Exatlon United States n’indique pas que Denisse ne se souvient pas des moments amusants qu’elle a vécus avec ses collègues. À tel point que récemment et à travers les histoires sur son compte Instagram, Novoa a publié une série de danses qu’il a faites avec son équipe Contendientes et a expliqué que pendant qu’ils participaient à la compétition, ils restaient tous dans une maison où ils étaient ensemble et avec accès à téléphones portables., alors ils ont commencé à pratiquer différentes acclamations pour renforcer leurs équipes. Bien sûr, ces acclamations étaient très compliquées, mais surtout hilarantes!

Un retour éventuel à Exatlon États-Unis

L’athlète qui a été expulsé avec Denisse était Frank Beltre, de l’équipe Famosos, qui hier, le 18 avril, a de nouveau déclenché la controverse lorsqu’il a assuré qu’il pouvait encore y avoir une faible possibilité que les deux reviennent à la compétition. Nous avons contacté Telemundo à ce sujet mais nous n’avons pas reçu de déclaration officielle du réseau.

Les six athlètes qui ont été temporairement suspendus pour une utilisation présumée de téléphones portables sont maintenant de retour à Exatlon aux États-Unis. Ce sont: Rafael «El Brujo» Soriano, Nathalia Sanchez, Eric «Showtime» Alejandro, Norma Palafox et Ana Parra. Tout le monde est de retour et marque des points pour ses équipes dans le sable féroce de la République dominicaine.

