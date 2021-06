Denisse Novoa a un tatouage caché sur son corps

Telemundo Denisse Novoa montre un détail caché sur son corps

La cinquième édition d’EXATLON se poursuit à toute allure avec beaucoup de surprises et d’émotions, parmi les athlètes des rouges et des bleus, qui n’arrêtent pas de mesurer les forces et d’esquiver l’adversité pour montrer qui est le meilleur de la compétition Telemundo.

Et très loin des paysages paradisiaques de la République dominicaine, et après avoir pris de longues et bien méritées vacances dans des lieux paradisiaques du Mexique, l’ex-concurrente d’EXATLON, Denisse Novoa, considérée comme l’une des chouchous du public, ne arrête de chouchouter ses fidèles avec toutes sortes de photographies.

Et bien que l’athlète de Veracruz partage des images de sa silhouette mince et tonique depuis des années, il y a un détail dans son corps qui pour beaucoup est resté caché et qui a volé les regards de certains de ses fans les plus observateurs.

Après la dernière publication du “Pantera Novoa” sur son compte Instagram, l’athlète a révélé qu’elle est de retour à Miami, où elle a fait une petite escapade à la plage. Là, elle a pris quelques photos dans un bikini saisissant qu’elle a partagé, et qui a révélé une particularité de la jeune femme, à hauteur de son bassin et d’une de ses jambes.

Sur les photographies que nous partageons ici, vous pouvez voir le tatouage de ce qui semble être un mot en italique ou une sorte de clé, à l’encre noire.

L’imprimé corporel plutôt subtil a grandement enchanté les fans de “la Panthère” qui ont remarqué le tatouage, bien que beaucoup d’autres ne l’aient même pas vu.

La belle Denisse n’a fait aucune mention de l’inscription de son corps dans son message, dans lequel elle a déclaré: “Je suis la radio et tu es mon hit mondial 🔥 #plage #pantera #panternovoa #miami”, dans ce que certains sonnaient comme une phrase avec un destinataire spécifique.

Dans d’autres photographies récentes de Denisse Novoa, liées à son voyage à Tulúm, au Mexique, après son expulsion très médiatisée d’EXATLON, également en maillot de bain flashy, le tatouage caché est visible.

“La sixième et dernière photo c’est moi après chaque fois que je demande à être photographiée ” déjà beaucoup de photo 😳 “qui d’autre comme ça ? Hahaha, laquelle des 6 est votre préférée ? »Denisse a commenté ces images, dans lesquelles elle a également avoué être accro aux photographies que ses près de 300 000 abonnés Instagram aiment tant.

La question que beaucoup se posent aujourd’hui est de savoir quel est le tatouage caché que Denisse a montré, qu’en comparant des photos de ces derniers temps, cela ne semble pas avoir été le cas auparavant, comme le montrent d’autres images que vous pouvez voir ici. Il s’agit d’un mot ? Est-ce une clé ? Ou qu’est-ce que c’est ? …

