Denisse Novoa aime-t-elle les femmes ?

En juin dernier, des semaines après avoir été expulsée de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Denisse, “la Panthère” Novoa a déclenché des rumeurs sur son orientation sexuelle, après avoir partagé une série de photos et de messages affectueux avec son amie, Genesis Veliz.

Les rumeurs selon lesquelles il y aurait une histoire d’amour entre les ex-membres d’EXATLON, se sont intensifiées lorsque Denisse Novoa a posté un message sur son Instagram dans lequel elle faisait référence à Aguja Veliz comme son âme sœur, et elle a également répondu avec amour. De là, nos followers des athlètes ont demandé en face à face si les jeunes femmes vivaient une idylle et beaucoup les ont même félicitées et ont assuré qu’elles formaient un beau couple.

Et compte tenu des doutes que ces images et messages ont générés, nous avons parlé directement avec l’athlète mexicaine, et sans aucun problème, et voyant les questions comme quelque chose de normal, Denisse a abordé le problème et a révélé si elle est lesbienne ou non et comment elle a reçu le commentaires.

«Elle et moi mourons de rire avec ces commentaires, car pour commencer, elle est mariée. Elle a littéralement un mari, c’est son petit ami de toujours. Je veux dire, elle est mon âme sœur, mais d’amitié, elle est ma sœur, ma complice, mon tout, littéralement », a déclaré la femme de Veracruz dans notre interview.

“Mais non, (je ne suis pas lesbienne) rien à voir avec quoi que ce soit qui n’a rien à voir avec l’amitié avec elle. Ça nous a fait rire, vraiment, en voyant les commentaires, en voyant comment les gens assuraient les choses, nous avons ri ensemble », a ajouté Pantera Novoa. “Ce qui se passe, c’est qu’entre Genesis et moi, il n’y a toujours eu rien de plus qu’une belle fraternité, une amitié.”

Et lorsqu’elle a interrogé Denisse Novoa pour savoir si les commentaires qui avaient surgi la dérangeaient, elle a calmement assuré qu’ils ne l’étaient pas, et a publiquement défendu les couples de même sexe.

« Je ne suis pas lesbienne, mais si c’était le cas, je le dirais, car je soutiens toute la communauté LGBT. Je crois que l’amour c’est l’amour, et vraiment, tant que ça peut être toi, tu dois aimer qui tu veux », a déclaré la femme de Veracruz.

Et en parlant de qui est dans son petit cœur en ce moment, l’ex-athlète d’EXATLON a assuré qu’elle n’avait personne.

« En ce moment, je suis vraiment célibataire. Je ne suis pas en couple. Je suis calme, concentré sur moi-même. Formation et beaucoup », a conclu le« Pantera Novoa ».

Dans l’un des articles qui ont déclenché des rumeurs sur une liaison présumée avec son amie, Denisse a déclaré :

« Je l’ai trouvé, oui. Nous avons beaucoup de choses en commun. Sa folie est très similaire à la mienne. Nous sommes d’accord sur la façon de penser. Aussi dans les idées. Je n’en doute pas : elle est mon âme sœur. «Mais mon âme sœur d’amitié. Ma meilleure amie, ma sœur, ma complice !… Pour une vie d’aventure ensemble !! 👯‍♀️🇻🇪🇲🇽”.

