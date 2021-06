Denisse Novoa, ancienne candidate d’EXATLON, envoie un message

Telemundo Denisse Novoa, ancien concurrent d’EXATLON, envoie un message

Denisse Novoa a quitté le terrain de la cinquième saison d’EXATLON au milieu d’un scandale notoire qu’elle n’a pas abordé ouvertement jusqu’à aujourd’hui.

Et après son expulsion de l’émission de téléréalité Telemundo, le “Pantera” Novoa a trouvé dans les réseaux sociaux le meilleur moyen de continuer ses circuits, mais pas en se mesurant au niveau physique, mais en continuant son rôle d'”influenceur” , quelque chose qui est reconnaissant pour ses plus de 247 000 abonnés Instagram.

Et cette fois, l’ancienne participante d’EXATLON a parlé de vol dans son dernier message. Denisse a fait une invitation à ses fans à “voler”, mais pas des choses matérielles mais des baisers d’amour.

La belle mexicaine s’est tournée vers son compte Instagram pour partager un beau message, dans lequel elle a parlé de l’importance d’oser faire ces choses que beaucoup ont voulu faire à un moment donné, mais n’ont pas osé, avertissant qu’il n’y a qu’une seule vie, et le temps passe très vite.

« Envoyez le message. Ils volent le baiser. Obtenez le tatouage. Voyager seul. Voyage accompagné. Lisez le livre », a commenté la femme de Veracruz sur son réseau social, motivant ses followers à franchir le pas et à avoir le courage de faire des « folies saines » et de ne pas avoir de regrets.

Denisse Novoa a souligné dans son message à quel point l’amour est grand et est devenue une fidèle défenseure de Cupidon, poussant ceux qui la suivent à ne pas avoir peur de s’endormir devant le beau sentiment.

Dis je t’aime. Tomber amoureux Tous oui, maintenant, aujourd’hui. La vie est courte et le temps ne revient pas. ✨💫”, a ajouté la “Pantera Novoa” dans son commentaire, avec une phrase que beaucoup ont comprise comme un appel à l’action.

Mais la publication de l’athlète n’a pas seulement servi à partager le beau message de motivation, mais c’était aussi l’excuse parfaite pour Denisse pour montrer un ensemble de photographies saisissant, dans lequel elle ressemble à une panthère entière, et que ses fans ont adoré.

Denisse a mentionné dans son message qu’elle était déjà revenue de ses vacances à Tulum, au Mexique, dans la ville de Miami, et a déclaré que les photos faisaient partie d’une étude photographique réalisée pour son portfolio.

Les messages d’admiration de ses followers ont été donnés immédiatement, et les fans de l’ex-participant bien-aimé d’EXATLON, ont non seulement exprimé leur affection, mais il y avait aussi des phrases dans lesquelles ils lui ont assuré qu’elle était plus belle que jamais.

