Denisse Novoa boisson pour maigrir

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa, un secret révélé pour être en forme

Lors de son passage dans la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Denisse Novoa a non seulement montré qu’elle est une femme très simple et calme, mais qu’elle est aussi une athlète pleine d’énergie, de force et d’une excellente condition physique.

Et bien qu’il soit évident que sa silhouette et sa griffe sont le produit de ses bonnes habitudes alimentaires et de son dévouement au sport et à l’entraînement, deux aspects fondamentaux qui font partie de son quotidien, la “Pantera Novoa” a révélé qu’elle a un secret c’est comme votre élixir magique pour garder la forme.

En dialogue avec Now, la femme de Veracruz a avoué qu’il y a une boisson qu’elle prépare elle-même tous les jours, que peu importe où elle se trouve sur la planète, même comme cela s’est passé dans EXATLON, elle ne peut pas la manquer.

L’ancienne candidate de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », a partagé avec ses fans sa boisson « miraculeuse » et saine qui fait dégonfler le ventre, on peut avoir une meilleure digestion, quelque chose d’essentiel pour être en forme et sans kilos en trop, et accessoirement avoir une force supplémentaire.

« Il y a quelque chose dans ma routine qui ne change jamais. Peu importe où je suis, où que ce soit, le pays dans lequel je voyage, car évidemment j’aime beaucoup voyager, et chaque fois que je me lève, je bois un verre d’eau tiède avec du vinaigre de cidre de pomme et du bicarbonate de soude et du citron , et puis mon café. Et à partir de là, je vais m’entraîner. Je m’entraîne toujours très tôt. Je ne parle pas de routines, rien de plus que de l’exercice régulier le matin et de ce que je bois », a déclaré le Mexicain.

Et en expliquant les bienfaits de sa concoction, Denisse Novoa a dit que son petit secret purifie le corps et le garde propre au quotidien.

« Le vinaigre de cidre, avec une pincée de bicarbonate de soude et un demi-citron ou un citron entier, est utilisé pour réduire l’inflammation, pour libérer les toxines. C’est quelque chose de très bon pour le corps, et je l’ai adopté dans ma routine, déjà comme une habitude. Et ça me fait du bien. En plus, ça me donne un peu d’énergie », a commenté l’ex-athlète d’EXATLON.

Denisse a également déclaré qu’elle buvait toujours cette boisson très tôt le matin, car c’est une femme qui aime se réveiller le matin et ne pas rester éveillée tard au lit.

« J’aime me lever tôt. Je me lève très tôt, naturellement sans alarme, en moyenne, 5h30 ou 6h00 du matin, au plus tard à 7h00 », a expliqué Denisse, montrant qu’elle est une femme très disciplinée.

Dennise Novoa était dans la cinquième saison d’EXATLON jusqu’à presque la moitié de la série, lorsqu’elle a été expulsée sans que les raisons exactes de son départ ne soient révélées, et bien qu’aucune réintégration présumée dans la saison suivante n’ait été mentionnée jusqu’à présent, elle est avec beaucoup. désire à nouveau mesurer leur force dans la réalité de Telemundo.

Dites-nous ce que vous pensez de la concoction que “Pantera Novoa” utilise pour rester en forme et en bonne santé.

