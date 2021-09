Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa concourra-t-elle en tant que reine de beauté ?

Denisse Novoa a clairement indiqué lors de sa participation à EXATLON États-Unis qu’elle est une athlète de haut niveau, qui a beaucoup de griffes et de force pour affronter n’importe quel test qui la gênerait.

Mais en plus, la Mexicaine a ravi ses fidèles followers sur les réseaux sociaux avec sa silhouette et son beau visage, qui font constamment l’objet d’éloges et de commentaires, dans lesquels les followers de la jeune femme de 25 ans la comparent à une reine de beauté.

Et cette fois, Denisse a encore plus animé ses followers avec quelques photographies, dans lesquelles elle ressemble à une Miss Univers, posant pour ces célèbres studios photographiques où la beauté coule à travers ses pores.

La “Pantera Novoa” a posté sur son Instagram une belle image, prise sur la plage, dans laquelle elle porte un superbe maillot de bain vert et un paréo bleu, qui évoquent des photos similaires à celles de sa compatriote, l’actuelle Miss Univers Andrea Meza, assurant qu’il y en a qui se demandent si un jour elle se lancerait dans l’arène des concours de beauté.

« Ne leur arrive-t-il pas qu’ils regardent soudainement des photos dans leur galerie et qu’ils en voient et se demandent pourquoi ils ne les ont jamais téléchargées ? Eh bien .. c’est l’un de ceux-là 😅🙊 il y en a beaucoup de cette session que je n’ai jamais téléchargée et je les aime allooo ! « Quelqu’un dit à @boterophotography de m’écouter maintenant s’il vous plaît ! #pantera #panteranovoa #boterophotography #photoshoot”, a ajouté l’athlète, demandant au créateur des photos de faire une autre étude.

Les commentaires ont été immédiats et parmi les centaines de messages que les fans mexicains ont exprimés, beaucoup ont convenu que Denisse est une reine et a tout pour se lancer dans un concours de beauté.

“Déesse”, “belle ma Panthère”, “tout à fait reine”, “très belle”, “Très belle ma reine 💖”, “Belle 🤩 belle mon modèle ❤️”, et “Mais qu’elle est belle ma reine”, faisaient partie des les messages partagés par les followers de l’ancienne athlète EXATLON devant sa belle photographie.

Mais les photos de couverture ne s’arrêtent pas là. “La Pantera” Novoa a également créé un tollé avec une autre belle image de son visage, qui a provoqué le même effet.

“J’en ai assez pour ne pas télécharger de selfie alors il y en a un dans le personnage Excité de revenir faire ce que j’aime et donner vie à un personnage commenter que dans quel type de personnage/série voudriez-vous me voir, je à vous lire 🤩” a déclaré Denisse, annonçant qu’elle travaillait déjà sur un projet d’acteur, son autre grande passion, car comme elle nous l’a confié dans une récente interview avec Now : “ce que j’aime le plus, c’est le sport et le jeu d’acteur”…. mais pour l’instant, pour faire ses preuves en tant que reine de beauté, elle n’a aucune intention. Bien que pour beaucoup, elle soit déjà une reine, et il ne fait aucun doute qu’elle l’est.

Dites-nous si vous pensez que Denisse Novoa pourrait réussir dans un concours de beauté ou si vous préférez la voir en tant qu’actrice et athlète.

