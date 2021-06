Denisse Novoa demande de l’aide à ses fans : De quoi a besoin l’ex-athlète EXATLON ?

Telemundo Denisse Novoa demande de l’aide à ses fans : de quoi a besoin l’ancien athlète d’EXATLON ?

Denisse Novoa a clarifié le doute qu’elle a généré il y a quelques jours en publiant ses photographies dans différentes parties de la Colombie, et a montré qu’il n’est pas prévu de déménager dans le beau pays de Shakira et Carlos Vives, mais qu’elle est déterminée à profiter de de très longues vacances, quelque chose qui a commencé quelques jours après avoir été expulsé d’EXATLON.

Et c’est que dans un nouveau commentaire, publié depuis la célèbre Piedra del Peñol, à Guatapé, Antioquia, l’ex-concurrente d’EXATLON, a avoué qu’elle voulait continuer dans son plan d’aventure à travers plusieurs pays, et a révélé que bien qu’initialement elle avait songé à s’envoler du continent, a maintenant changé d’intention et veut continuer à parcourir les pays du sud de l’hémisphère.

« La vérité est que je n’ai jamais beaucoup pensé à voyager en Amérique du Sud, j’ai toujours voulu voyager et connaître les lieux le plus loin possible, avec des langues différentes de la mienne, des cultures différentes, etc. … Mais dernièrement, j’ai été très intéressé à connaître tous les pays d’Amérique du Sud ! “, a commenté ” La Pantera “, qui était très jolie avec une ruana colombienne typique, des lunettes et un chapeau.

Et montrant une fois de plus que pour elle, ses fidèles followers sont très importants, la Mexicaine a demandé de l’aide à ses fans et les a appelés pour la conseiller sur les autres endroits d’Amérique du Sud qu’elle devrait mettre à son agenda comme ses prochaines destinations. Mais Denisse Novoa a non seulement demandé de l’aide sur le site à visiter mais est même allée plus loin et a exhorté ses fans à lui dire qui devrait être son compagnon.

“Où pensez-vous que ma prochaine destination devrait être et avec qui !? 🌎🛫 », a demandé l’ancien participant de l’émission de téléréalité Telemundo. “#Voyage #travelingpanther #wanderlust #explore #Colombie #medellin #Guatape #pantera”.

Les commentaires de ses followers, venus cette fois au secours du “Pantera”, avec leurs meilleures recommandations, étaient prêts à lui faire des suggestions.

« Pérou, visitez le Pérou, c’est à ne pas manquer », a déclaré un fan de l’athlète de Veracruz, tandis qu’un autre a commenté : « Profitez de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili, du Paraguay et du Brésil…. ce sont de beaux pays ». Un autre encore a rejoint la liste des conseillers et a écrit : « L’Équateur serait formidable.

Il y avait même un adepte qui a montré qu’il n’était pas l’un des meilleurs en géographie, car lorsqu’interrogé par Denisse sur les destinations recommandées en Amérique du Sud, il a répondu : “Dubai Panterita”.

Un autre adepte a tenu à souligner la question de Denisse sur qui elle devrait aller lors de son prochain voyage et a assuré : « PROFITEZ DES PAYS ET SI VOUS AVEZ AVEC QUI VOUS SAUREZ MIEUX, ».

Depuis que Denisse Novoa a été expulsée d’EXATLON, au milieu d’une controverse forte et notoire dont jusqu’à présent la vérité qui a motivé cette décision de la production n’est pas connue, au-delà de savoir qu’ils n’ont pas respecté les termes de leur contrat, le Mexicain a fait une promenade. D’abord pour les beautés mexicaines, puis pour les plages de Miami et maintenant pour la Colombie.

