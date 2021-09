Denisse Novoa demande de l’aide en bikini

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa

Denisse “la Panthère” Novoa n’a pas gagné EXATLON. La femme de Veracruz n’a même pas atteint la finale et a été expulsée de la compétition à mi-parcours, mais elle a montré qu’elle a un bataillon de fans fidèles qui la suivent inlassablement à chaque étape.

C’est ce que montrent leurs réseaux sociaux, où l’athlète a accroché un beau cadeau pour ses milliers de followers, ce qui a ravi tout le monde.

L’athlète mexicaine a publié sur son Instagram quelques belles photographies, dans lesquelles elle a montré son anatomie, dans un minuscule bikini rouge.

Dans les images enflammées, qui ont été prises dans une sorte de mini grotte dans des rochers à côté de la plage, Denisse n’accompagnait son look d’été que de lunettes de soleil qui lui donnaient une touche spéciale.

“Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal de marcher sur ces pierres “, était le commentaire avec lequel l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité Telemundo se vantait de ses photos.

Mais à l’aide d’une autre image et dans la deuxième partie de sa publication, “la Panthère” s’est tournée vers ses fans pour leur demander une faveur, qui en enchantera sûrement bien d’autres.

L’ancien athlète d’EXATLON a posté un questionnaire de 40 questions, dont plusieurs questions telles que “Sommeil frustré, ton endroit préféré, la personne que tu admires, les phobies que tu as, la nourriture préférée, la dernière fois que tu as pleuré”, et d’autres, puis il a expliqué sa vocation .

“Allez à la dernière diapositive et commentez le nombre de ce que vous aimeriez savoir sur moi Je vais lire et répondre dans les commentaires “, a expliqué Denisse, évoquant le jeu qu’elle souhaite faire avec ses followers pour qu’ils peut en apprendre plus sur elle.

“La Pantera” en a également profité pour rendre hommage à la maison de couture qui a créé son bikini : @oneoneswimwear, et a révélé que l’endroit où les photos ont été prises était la plage de Puerto Hermina.

Des phrases comme « Quel père le lieu et toi, spectaculaire🔥 », « Belle femme, quel père lieu », « feu pur » et « quelle beauté », étaient quelques-uns des commentaires qui ont provoqué la publication de Denisse, où certains utilisateurs a commencé à jouer avec le jeu-questionnaire de Denisse et après avoir posé des questions sur son endroit préféré, elle a dit que sans aucun doute « c’est la mer ».

En plus de montrer ses voyages et de partager de belles photos sur son Instagram, “la pantera” utilise également son réseau pour envoyer des messages de motivation à ceux qui la suivent, et a récemment révélé une pensée précise.

« Il est important de savoir que ce n’est pas tous les jours/semaine que vous allez ressentir ou voir votre 100%, mais l’important est d’avoir de la discipline pour que même ces jours-là vous continuez à apporter votre contribution pour atteindre votre objectif. .. qu’il s’agisse d’exercice, d’affaires, etc. », a déclaré Denisse. «Ce sont les jours qui font la différence. Et le plus important… écoutez votre corps et reposez-vous… dormez vos huit heures que même si vous n’y croyez pas… c’est le plus important 🙌🏼🤍 ».

