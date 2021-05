Denisse Novoa d’Exatlon avec un requin

Telemundo EXATLON: Qu’est-il arrivé à Denisse Novoa avec un requin à Playa del Carmen?

Denisse Novoa n’est plus à EXATLON, d’où elle a été expulsée pour rupture de contrat il y a plus d’un mois, mais en dehors du programme Telemundo, la Mexicaine continue de démontrer sa force et son courage.

Et c’est que dans un fait qui a fait dresser plus d’un cheveu, le talentueux athlète mexicain a osé nager à côté d’un requin, sans aucune crainte et, comme un poisson entier dans l’eau.

Cela a été montré par le “Pantera Novoa”, à travers son compte Instagram, où il a publié quelques images de sa dernière audace.

«Maman, qu’est-ce que tu veux? Votre requin est venu ici 🦈😂 Que préférez-vous? Nagez avec 🦈 ou 🐬 ?? ”, était le commentaire drôle avec lequel Denisse Novoa accompagnait sa publication frappante.

Denisse a non seulement nagé à côté du requin, mais en a également profité pour porter un bikini jaune, faisant partie de la collection de maillots de bain qu’elle aime tant, de la marque @oneoneswimwear.

Les photos de l’ancienne participante de la cinquième saison d’EXATLON ont fait sensation auprès de ses fans, l’amenant à réaliser plus de 7 500 «likes» et des dizaines de commentaires en quelques heures.

«Maman, qu’est-ce que tu veux? Votre requin est venu ici 🦈😂 Que préférez-vous? Nagez avec 🦈 ou 🐬 ?? ”, était le commentaire drôle avec lequel Denisse Novoa accompagnait sa publication frappante.

Denisse a non seulement nagé à côté du requin, mais en a également profité pour porter un bikini jaune, faisant partie de la collection de maillots de bain qu’elle aime tant, de la marque @oneoneswimwear.

Parmi les messages que les fans de la mexicaine ont partagés sur le réseau social du Veracruz, il y en avait de ceux qui étaient prêts à suivre ses traces et se lancer dans la même aventure de nager avec les requins, à ceux qui ont ouvertement montré leur peur et dit qu’ils préféreraient sans aucun doute aller dans un étang avec des dauphins.

«Omg 😳 ma panthère est effrayante 😬 je préfère le dauphin 🐬 😍💙», «quelle effrayante 🙀», «WOW aventure passionnante comme la vie ..» et «Wao quelle belle image ❤️❤️❤️❤️», étaient quelques-uns des les commentaires générés par l’audace de Denisse.

“J’aimerais être ce requin pour nager à vos côtés et pouvoir contempler votre beauté en tant que femme que vous êtes”, a déclaré un fan coquin, tandis qu’un autre a ajouté: “Je ne suis pas fou avec un requin 🦈 @denisse_novoa! !!! J’ai mieux nagé avec un 🐬 !!! Ce sont les meilleurs amis de l’océan 🌊 de l’être humain ».

Denisse était très satisfaite de son nouveau défi et a fait savoir que les images avaient été capturées dans la paradisiaque Playa del Carmen, à Quintana Roo, au Mexique.

Depuis que Denisse a quitté EXATLON, elle a choisi de ne pas parler des raisons exactes qui ont déclenché son expulsion et s’est consacrée à voyager et à profiter de la vie.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires