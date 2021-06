Denisse Novoa d’Exatlon est lesbienne ?

Telemundo Les fans de Denisse Novoa lui demandent si elle est lesbienne

Depuis que Denisse Novoa a été expulsée de la cinquième saison d’EXATLON, elle fait l’objet de constantes conversations sur les réseaux sociaux, en raison des raisons qui ont déclenché son départ de l’émission de téléréalité Telemundo.

Les fans ont également beaucoup parlé des voyages que le Mexicain a effectués après son retour chez lui.

Mais cette fois, en raison de quelques publications que la femme de Veracruz a elle-même partagées sur les réseaux, elle a elle-même déclenché toutes sortes de commentaires et de questions liés à son orientation sexuelle et à sa vie amoureuse.

Denisse Novoa a posté quelques photographies avec sa meilleure amie, qui est aussi une ancienne candidate de la troisième saison d’EXATLON, et les soupçons sont devenus à l’ordre du jour, d’autant plus lorsque Denisse a évoqué le jeune athlète, avec qui il s’est échappé pour une promenade en Colombie, comme son match parfait.

Le “Pantera” Novoa a publié un message affectueux où il a présenté Génesis Veliz, comme son âme sœur.

« Je l’ai trouvé, oui. Nous avons beaucoup de choses en commun. Sa folie est très similaire à la mienne. Nous sommes d’accord sur la façon de penser. Aussi dans les idées. Je n’en ai aucun doute : elle est mon âme sœur », a déclaré l’ancienne participante de la cinquième édition d’EXATLON. «Mais mon âme sœur d’amitié. Ma meilleure amie, ma sœur, ma complice !… Pour une vie d’aventure ensemble !! 👯‍♀️🇻🇪🇲🇽”.

Si la constante des fans des athlètes était de lancer des messages dans lesquels ils exprimaient à quel point ils étaient beaux et applaudissaient leur belle amitié, il y avait aussi ceux qui se déclaraient confus par la proximité des athlètes et n’hésitaient pas à demander ouvertement si entre eux à deux il y a plus qu’une amitié.

« Ce sont des copines ? Awwwww !!!!, “Est-ce qu’ils le donnent ensemble”, “Tu es lesbienne ?” et « ils ressemblent plus à un couple qu’autre chose » étaient quelques-uns des messages générés par la belle publication de Denisse.

“Ton partenaire est mignon…”, a commenté un autre fan, supposant qu’entre les jeunes femmes, qui ne sont que des amies, il y aurait une sorte de cour.

“Et depuis combien de temps se connaissent-ils ?”, “Ils ont l’air très heureux ensemble” et “Que signifient leurs tatouages”, étaient d’autres commentaires avec lesquels les adeptes du Mexicain et du Vénézuélien ont réagi à sa publication.

Génesis Veliz, de son côté, a également fait le même effet sur ses réseaux, en raison de la publication de plusieurs photos sur les mêmes sites qu’elle a visités avec Denisse et de son message affectueux, qui s’il était clair que son sentiment est celui de la fraternité, il a encore fait beaucoup spéculer.

«Je ne crois pas à quel point je suis chanceux (nous sommes) de nous avoir dans cette vie. Merci la vie, merci 2019 de m’avoir donné l’amitié, la plus belle fraternité de toutes ❤️ Je t’aime très fort ! », a déclaré Genesis.

Le Vénézuélien a également ajouté une publication dans laquelle une main de la sienne est vue à côté de celle de Denisse Novoa, claquant des doigts et montrant les paysages qu’ils ont visités pendant leurs belles vacances, où son message tentait de clarifier tout doute montrant qu’entre elle et le “Pantera What il y a une grande amitié, et rien de plus.

“C’est un signe pour vous de partir en voyage avec votre meilleur ami… .. faites-en des millions de plus @denisse_novoa”, a déclaré Aguja Veliz, mais l’un de ses fans est allé plus loin en remettant en question le statut de sa relation avec le Mexicain et a demandé: “Sont-ils des femmes?”

Jusqu’à présent, ni Denisse ni Génésis n’ont fait référence aux commentaires qui ont déclenché leurs publications.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires