Denisse Novoa d’EXATLON offre des cadeaux SHEIN

in

Telemundo Denisse Novoa, ex EXATLON, a un cadeau pour ses fans

Denisse Novoa a montré qu’elle est une boîte à surprises, car en plus d’être une excellente athlète, comme elle l’a encore une fois enseigné lors de son passage dans la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, elle a également fait ses armes dans le monde du mannequinat et n’arrête pas de chouchouter ses fidèles fans.

Et dans un fait qui est très reconnaissant envers ses abonnés, l’ancienne participante de l’émission de téléréalité Univisión a voulu leur montrer à quel point ils sont importants pour elle, et a annoncé qu’ils avaient un cadeau dont beaucoup peuvent profiter.

La femme de Veracruz, qui a été expulsée d’EXATLON, sans connaître les détails exacts qui ont conduit à son départ jusqu’à présent, offre une bonne remise à ceux qui achètent des articles d’une marque de vêtements qu’elle aime.

Cela a été révélé par Denisse, après avoir partagé une publication sur son compte Instagram, où elle se vantait d’un beau look de la marque SHEIN, dont elle a partagé un lien pour voir ses créations, que nous ajoutons ici.

« Quelle belle façon de commencer l’été qu’à la soirée VIP @shein_us ! Ne manquez pas le pop-up store @sheinofficial et utilisez mon code promo 15DENISSE pour obtenir 15% de réduction ! #SHEINmiami #SHEINpartner #ad “, était le commentaire avec lequel le ” Pantera ” a invité ses fans sur Instagram à faire usage de son cadeau, révélant son code promotionnel.

Après l’annonce, où il montrait une pinte de chemise noire et un short, une veste fuchsia et des chaussures de tennis blanches, avec Lilcoln Road à Miami en arrière-plan, les compliments pour l’athlète ont été immédiats.

“Bella comme toujours”, “en feu”, “Bella … spectaculaire 💖”, “très fashionista”, “la meilleure”, “tu es tout à fait un modèle”, et “Wow une remise merveilleuse pour acheter cet été tu es magnifique “, étaient quelques-uns des commentaires que la “publication” a reçus du Mexicain.

L’athlète de haut niveau a récemment profité de la communication directe qu’elle entretient avec ses milliers de fans à travers la planète et a partagé un message très sincère, où elle a révélé ce qu’elle considère comme la clé du succès.

Assumant son rôle d’« influenceuse », la femme de Veracruz a mentionné qu’une façon de se mettre au défi et d’aller de l’avant avec plus de force face à l’adversité est de maintenir la discipline.

“Il est important de savoir que ce n’est pas tous les jours/semaine que vous allez ressentir ou voir votre 100%, mais l’important est d’avoir la discipline pour que même ces jours-là vous continuez à apporter votre contribution pour atteindre votre objectif .. . qu’il s’agisse d’exercice, d’affaires, etc. “, a déclaré ” Pantera ” Novoa sur son Instagram.

Denisse a cependant souligné que malgré l’importance de travailler dur et de mettre son âme dans les choses, il existe un autre détail physique qui ne peut être ignoré si vous voulez fonctionner mille fois.

“La chose la plus importante… écoutez votre corps et reposez-vous… dormez vos huit heures ça, croyez-le ou non… est la chose la plus importante “, disait la conclusion de la cinquième saison d’EXATLON. “#Pantera #Miami #bigthingscoming #discipline #madeinMexico”.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires