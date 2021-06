Denisse Novoa donne de quoi parler avec cette photo

Telemundo La photo de Denisse Novoa qui donne de quoi parler

Denisse Novoa a fait honneur à son surnom “La Pantera” sur le plan physique, pendant son séjour à EXATLON, d’où elle a été expulsée il y a quelques mois, et maintenant elle donne de quoi parler à cause d’une photographie dans laquelle elle ressemble littéralement à un félin.

La jeune Mexicaine, qui depuis son départ de l’émission de téléréalité Telemundo s’est concentrée sur les voyages à travers le Mexique et l’Amérique du Sud, pour se ressourcer et « renaître », comme elle l’a elle-même décrit, à travers ses publications, a ravi ses fidèles abonnés avec leur dernière publication. .

La femme Veracruz a posté sur son compte Instagram une photographie, digne d’un catalogue de mannequins, où non seulement elle a l’air tout simplement spectaculaire, mais elle a également montré un maquillage intense qui a donné plus de vivacité et de force à ses énormes et célèbres yeux clairs, avec un panthère au look littéral.

Sur la photo, qui compte déjà plus de 8 000 « Likes », on peut voir Denisse fixer la caméra, avec des cils énormes et épais, qui ressemblent à l’image d’une marque de cils, de mascara ou de mascara.

Le contour noir profond de ses yeux a également rendu la photo, qui a un effet de déchirement, encore plus impressionnante.

L’ancienne participante de la cinquième saison d’EXATLON a accompagné son image d’un message dans lequel elle a posé une question qui sonnait comme une énigme.

« La question serait : combien de baisers reste-t-il dans des yeux qui voient une bouche ? 💫💋 », a commenté la Mexicaine sur son réseau social, remerciant ceux qui étaient derrière son look saisissant à un million de dollars. « 📸 @roccohedez, 💄 @ norymarmua📍 @artketingstudios », a commenté Denisse.

Les commentaires de ses fans n’ont pas attendu et les éloges ont immédiatement pleuvoir.

“Toute une panthère”, “Wow quel beau look magnifique”, “Déesse”, “ouah”, “Guaperrrima” et “QUOI QU’UNE QUEEEEE !!!! Mais quelle aooooooooooooooooooo chose divine !!!! » étaient quelques-uns des messages générés par la belle photo de Denisse.

Et en “bonus”, “La Pantera Novoa a ajouté à la photo susmentionnée, une autre où elle montrait ses lèvres charnues et une autre où elle montrait un moment du processus de maquillage, qui ont été applaudis.

Plus tôt ce mois-ci, “La Pantera” avait enchanté ses fans avec une photographie dans laquelle ses yeux lui volaient la vedette, avec laquelle il en avait profité pour envoyer un beau message inspirant.

« Envoyez le message. Ils volent le baiser. Obtenez le tatouage. Voyager seul. Voyage accompagné. Lis le livre. Dis je t’aime. Tomber amoureux Tous oui, maintenant, aujourd’hui. La vie est courte et le temps ne revient pas », expliquait à l’époque l’ex-EXATLON.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires