Denisse Novoa est partie en voyage, est-elle retournée chez EXATLON USA?

Depuis que le célèbre “Pantera” Denisse Novoa a été expulsé de la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States pour rupture de contrat, les rumeurs et les controverses n’ont cessé de tourner autour de qui était l’un des participants les plus aimés et des noms reconnus de la so- dénommé «Fiercest Competition on the Planet», diffusé du lundi au vendredi sur le réseau Telemundo.

L’expulsion de Denisse Novoa et Frank Beltre

C’est le 11 avril dernier que le présentateur de la compétition, Frederik Oldenburg, a annoncé que Novoa et Frank Beltre ne reviendraient plus à la compétition parce qu’ils auraient «rompu le contrat» qu’ils avaient signé au début, et avec eux, six autres athlètes entrerait dans une période de suspension temporaire qui a déjà pris fin et ils sont de retour dans les sables.

De nombreuses nouvelles ont été officieusement partagées, parmi lesquelles celle que nous avons confirmée dans NowMismo avec nos sources en République dominicaine, sur la possible entrée de substances illégales et de téléphones portables à la compétition, mais depuis ce fait sans précédent dans les cinq saisons du programme de télévision Il n’y a eu aucune autre déclaration de la part des athlètes, au-delà des sessions ambiguës en direct via leurs comptes Instagram respectifs, où Frank Beltre lui-même a donné des indications sur un possible retour à Exatlon United States.

Mais du côté de Denisse Novoa, la situation était différente. L’athlète, qui est également actrice et mannequin, n’a jamais indiqué qu’elle pouvait revenir à la compétition, même si récemment, elle a déclenché toutes les alarmes lorsque, via son compte Instagram, elle a dit qu’elle était à l’aéroport prête à voyager, était la destination. République dominicaine?

Denisse Novoa Êtes-vous retourné chez EXATLON USA?

Voyant Denisse à l’aéroport prête à embarquer pour un voyage de Miami vers une destination inconnue, les spéculations ne se sont pas arrêtées, jusqu’à ce que la fille partage une vidéo au Mexique à travers ses histoires instagram, où elle partage avec des amis et participe également à différents engagements professionnels.

Avec cela, Denisse mettrait fin aux rumeurs d’un éventuel retour à Exatlon United States, ce que Frank Beltre a renforcé lors de sa session live sur Instagram où il était très catégorique en disant qu ‘«il préférait ne rien dire car il était très près de revenir. à la concurrence. ”

Ce qui est définitif, c’est que dans le cas de Denisse Novoa, ledit retour serait de plus en plus éloigné, puisque la jeune fille est absolument concentrée sur sa vie de famille et sur le fait de passer de bons moments avec ses proches.

Le dernier message sur Instagram de Denisse Novoa

À travers son Instagram, c’est l’itinéraire que Denisse a choisi pour communiquer avec ses centaines de milliers de fans, et le dernier message qu’elle a partagé en dit long sur son état émotionnel après l’expulsion sonore d’Exatlon United States:

Merci à ceux qui ont pu être avec moi à LIVE aujourd’hui et je tiens à vous rappeler que même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi et comment les choses se passent en ce moment, nous savons que c’est toujours pour notre bien et parce que la vie et Dieu ont des choses incroyables prévues pour nous et qui sont encore à venir. Je veux aussi vous dire que je suis un croyant fidèle que tout se passe pour une raison et je peux vous dire que ma sortie de la série était aussi un cri de vie me disant que je devais revenir et soutenir ma famille dans les moments difficiles ( que je ne savais pas être à l’intérieur et que j’ai découvert en partant) et là j’ai compris que la vie avait plus besoin de moi ici. Je suis calme car je sais qu’en cette saison comme par le passé j’ai tout donné mais simplement la vie avait d’autres plans pour moi. Et rappelez-vous toujours que les plans de Dieu sont parfaits. Je t’aime beaucoup et encore une fois je tiens à te remercier vivement pour ton soutien 💙

Avec cela, “La Pantera Novoa” tourne une page importante de sa vie.

Merci Denisse!

