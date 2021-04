Telemundo Denisse Novoa revient pour le match revanche contre Exatlon USA.

Il ne fait aucun doute que la semaine 11 du programme de compétition Exatlon États-Unis a été particulièrement controversée. Bien que différentes rumeurs auraient anticipé ce qui allait arriver, les désormais anciens participants Denisse Novoa – de Team Contendientes – et Frank Beltre – de Team Famosos – seraient expulsés de la compétition pour avoir commis une faute grave ayant entraîné la rupture du contrat qu’ils ont signé. pour commencer la compétition.

Avec Denisse et Frank, il y a d’autres athlètes qui ont reçu une suspension de trois jours. Ce sont: Rafael Soriano, Ana Parra, Eric Alejandro «Showtime», Octavio «Tavo» Gonzalez, Norma Palafox et Nathalia Sánchez. Bien qu’au-delà d’une déclaration officielle de Telemundo qu’il nous a partagée il y a quelques jours, il n’y a eu aucun commentaire de la part des athlètes impliqués, mais cela pourrait changer très bientôt.

Denisse Novoa est prête à parler, va-t-elle tout dire?

La situation de Denisse Novoa a causé beaucoup de malaise parmi les fans de l’émission de compétition car depuis sa première course dans la deuxième saison, Novoa est rapidement devenue l’une des favorites pour ses prouesses sportives et ses yeux bleus frappants qui lui ont donné le nom de «la panthère», un surnom qui lui va très bien aussi à cause de la précision dont il fait preuve lors de la réalisation d’un circuit.

Lorsque les informations sur son expulsion ont été divulguées, Denisse est resté silencieux, ne publiant qu’un message via son profil Instagram qui, sans rien dire, disait tout ce que ses fans attendaient. Accompagné d’une belle photo, le texte disait: «Ne laissez jamais l’ignorance ou la négativité des autres vous décourager et assombrir votre propre soleil. Les gens jugeront, ils essaieront de vous arrêter et ils douteront de vous, mais tant que vous resterez fidèle à vous-même, à votre but et à votre vérité, tout le reste s’arrangera. Faites toujours confiance au processus. “

Les messages de soutien à “La Pantera” n’ont pas attendu: “Allez-y et vous seul connaissez la vérité sur ce qui s’est passé et ils ne l’ont pas encore dit, beaucoup de rumeurs mais vous continuez avec un pas ferme en avant et suivez vos rêves …. On t’aime tous panthère 💙💙💙💙💙 »était le message d’un adepte qui a été rejoint par des milliers d’autres en faveur de l’athlète mexicain.

Mais le silence énigmatique de la panthère est terminé, on suppose attendre que son expulsion apparaisse sur les écrans de télévision, mais une fois que le public a été témoin de ce qui s’est passé, Denisse Novoa a parlé à travers les histoires de son profil sur Instagram et était profondément reconnaissante et également prête à raconter tout:

Dans le cadre de la gratitude que Denisse a manifestée, il a assuré qu’il devait une explication claire et sincère à tous ses abonnés sur ce qui s’était passé, et a indiqué que jeudi prochain, le 15 avril, il ferait une session en direct via Instagram, où il le dirait à tout le monde. les raisons qui ont conduit à son expulsion brutale d’Exatlon États-Unis, étant l’une des participantes préférées dans l’histoire de l’émission télévisée.

