Telemundo Denisse Novoa fait une révélation que beaucoup attendaient

Denisse, la « Pantera » Novoa, a non seulement volé le cœur et l’affection de milliers de téléspectateurs qui suivent avec passion le concours EXATLON États-Unis, dont elle a été éliminée il y a quelques mois, mais est également devenue une influenceuse avec votre messages sur les réseaux sociaux.

Et cette fois, l’ancienne participante de l’émission de téléréalité Univisión, a utilisé son compte Instagram pour faire une révélation que beaucoup attendaient.

L’athlète mexicaine, très active sur ses réseaux sociaux, a décidé de révéler à ses fans quelques conseils clés pour réussir

La Veracruz, qui est basée dans la ville de Miami, a ouvert son cœur et a mentionné que même si parfois les choses ne semblent pas roses, il existe une règle d’or qui fait la différence.

“Il est important de savoir que ce n’est pas tous les jours/semaine que vous allez ressentir ou voir votre 100%, mais l’important est d’avoir de la discipline pour que même ces jours-là vous continuez à apporter votre contribution pour atteindre votre objectif. qu’il s’agisse d’exercice, d’affaires, etc. », a commenté l’athlète mexicaine, faisant écho à quel point la discipline est indispensable pour atteindre n’importe quel accomplissement.

Dans sa révélation personnelle, Denisse Novoa a souligné que justement les moments les plus difficiles sont ceux qui jalonnent le chemin de la réussite, tout en soulignant que pour rester bien, il faut chouchouter le corps avec un bon repos.

«Ce sont les jours qui font la différence. Et la chose la plus importante… écoutez votre corps et reposez-vous… dormez vos huit heures ça, croyez-le ou non… est la chose la plus importante 🙌🏼🤍 », a ajouté la star de télé-réalité. “#Pantera #Miami #bigthingscoming #discipline #madeinMexico”.

Après sa déclaration dans les réseaux sur l’attitude à maintenir au milieu de l’adversité, les fans de Denisse ont non seulement apprécié les bons conseils, mais ont également convenu que la discipline est perceptible dans tout ce que fait le “Pantera”, même dans ce à quoi il ressemble.

“Très vrai mais ces abdos vont toujours à 100% ami “, “Toujours aller de l’avant et donner le meilleur”, “Si beau, des mots pleins de sagesse et beaucoup d’AMOUR”, et “Surmonter de nouvelles limites”, étaient quelques-uns des messages avec laquelle plusieurs fans de l’athlète ont réagi.

“Toujours discipliné🙌🔥👏”, “Toujours prêt et plein d’attitude ✴️✴️” et “quels bons conseils”, ont commenté d’autres fidèles fans de Denisse.

