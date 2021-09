Denisse Novoa jouera-t-elle dans Fast & Furious ?

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa se consacre à la comédie

Denisse Novoa s’est fait connaître comme une athlète de haut niveau, lors de sa participation à la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, mais au-delà de l’amour que la Mexicaine a pour les circuits, la “Pantera” est une actrice, elle n’a donc cessé de frapper à la porte. portes, à la recherche de sa grande chance de briller et d’aller aussi loin qu’il le peut.

Depuis que Denisse a été exclue de la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, la femme de Veracruz s’est dévouée corps et âme à réaliser son rêve de travailler dans des projets d’acteur, où elle peut faire ressortir son talent et son potentiel.

Et dans une conversation avec Right Now, l’ancienne athlète de Contender a révélé qu’elle est passée de casting en casting, et croise les doigts pour qu’elle soit bientôt appelée à faire partie d’un grand projet.

“Je n’aime pas beaucoup parler des projets, jusqu’à ce qu’ils soient finalisés, parce que j’aime les salles, mais maintenant nous essayons de travailler sur des projets d’acteurs en tant que tels, avec Palomera Group, mon manager”, a déclaré le Mexicain. “Le jeu d’acteur me fascine, c’est pourquoi je fais des castings sur le marché latin et le marché américain, et nous avons des castings à la porte, en attendant que quelque chose sorte de là.”

L’athlète a mentionné qu’au milieu de la recherche de possibilités, elle a visité divers endroits, pas seulement aux États-Unis.

« J’ai fait du casting partout. Certaines productions sont enregistrées en Colombie, d’autres au Mexique, certaines productions sur le marché américain. Je m’occupe de tout ça et ils sont plus liés aux séries et aussi aux films Netflix », a ajouté la femme de Veracruz.

Mais quand elle a expliqué quel serait son grand rêve dans le monde du théâtre, Denisse Novoa a dit qu’elle aimerait être dans une production où elle peut jouer et montrer ses capacités physiques et quelle bonne athlète elle est, alors il a envoyé un message aux producteurs de la célèbre saga “Fast & Furious”, où il voulait se voir dans un rôle comme Michelle Rodríguez, aux côtés de Vin Diesel.

« J’ai toujours voulu être un personnage qui a à voir avec l’action et l’adrénaline. J’ai fait du casting pour des séries Netflix, par exemple, et en gros, j’aimerais faire quelque chose comme ça. Je pense que Fast & Furious serait à cent pour cent quelque chose que j’aimerais faire », a déclaré Novoa, affirmant être prêt pour un tel défi.

« J’ai toujours aimé tout ce qui a trait à l’action, être un cascadeur (double cascadeur). J’aime tout ce qui a à voir avec ça et ce serait certainement un rêve d’être considéré pour la saga Fast & Furious », a insisté Denisse.

« J’aimerais aussi faire quelque chose comme le film Salt d’Angelina Jolie, des choses comme ça, les parents et je pense que définitivement dans les studios et les enregistrements je ferais rire tout le monde, parce que c’est quelque chose qui me caractérise. Je suis une personne très drôle et je ne regrette pas d’être l’ours de moi-même”, a-t-il conclu.

Dites-nous si vous aimeriez voir Denisse Novoa dans un projet d’acteur comme Fast & Furious et si vous voyez ses chances d’atteindre le grand écran avec une telle saga.

