Denisse Novoa lance un défi viral Osez-vous ?

Denisse Novoa, mieux connue sous le nom de La Pantera, a montré sa silhouette sculpturale et son excellente condition physique dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram, où il est clair que – malgré la réalisation de son rêve de réussir dans la comédie – elle n’a pas mis de côté votre exercice exigeant routine, même une seconde.

La vidéo montre l’ancien participant d’Exatlon aux États-Unis effectuant une séquence brève mais intense d’exercices pour les jambes, les bras et les abdominaux. « J’ai un challenge pour toi! Duo cette bobine et voyez si vous pouvez faire ce combo ! PS .. ce n’est pas facile Hahaha », a-t-il écrit, appelant ses plus de 250 000 followers à relever le défi.

« Super athlète, je t’admire ma chérie, mon champion Exatlon », « Qu’est-ce que c’est ? Es-tu devenu fou ? », « J’en avais marre de te voir », et « J’ai déjà essayé et ce n’est pas si facile », étaient quelques-uns des commentaires laissés par son fidèle public Instagram.

La Mexicaine de 27 ans était chargée d’encourager ceux qui lui écrivaient et les invitait à oser essayer.

Dans une autre publication, elle a fait une demande un peu plus simple à ses abonnés : dites-lui dans quel personnage ils aimeraient la voir. Ceci, car tout indique que sa carrière d’actrice décolle, et elle est heureuse de faire partie du casting de la prochaine série Telemundo « La Mujer de mi Vida », où elle incarnera Jeni.

« Il suffit que je ne télécharge pas de selfie, alors voilà le personnage. Excité de revenir faire ce que j’aime et donner vie à un personnage. Commentez que dans quel type de personnage/série voudriez-vous me voir, je vous lis », a-t-elle écrit avec enthousiasme.

Ses followers l’ont remplie de commentaires flatteurs. « D’après votre expérience à Exatlon, cela ferait un bon rôle de détective ou un espion séduisant. Tu as déjà la beauté »,« La beauté, quel que soit le rôle que tu fais est parfait pour toi, la beauté avec de beaux yeux »,« Tu es belle Denisse, de beaux yeux et tu as une silhouette élancée et mince avec de belles courbes. Tu es aussi très talentueux, crois moi que si tu me voulais je me marierais sans y penser Pantera, beaucoup de réussite dans ton avenir », lui ont-ils écrit.

La série à laquelle participera l’athlète mettra en vedette Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas et Catherine Siachoque, et sera diffusée en 2022.

Selon les informations fournies par Telemundo via une déclaration sur son site officiel, l’histoire est centrée sur Ricardo Oribe (Iván Sánchez), un homme physiquement peu attirant, mais qui est un homme d’affaires prospère, dévoué à sa famille et amoureux de sa belle épouse Daniela ( Angélica Celaya), une jeune actrice en herbe.

La vie de Ricardo prend un tournant lorsque son meilleur ami Emilio (Mauricio Islas) le trahit et tente de le tuer pour reprendre son entreprise et la famille qu’il n’a jamais eue. Bien qu’il soit considéré comme mort par sa famille et ses amis, Ricardo est toujours en vie, mais souffre d’amnésie.

Il ne reste plus grand-chose pour revoir La Pantera sur l’écran de Telemundo, mais cette fois-ci pas face à des compétitions sportives à Exatlon aux États-Unis, mais réaliser son rêve d’être actrice.

