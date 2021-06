Denisse Novoa, originaire d’Exatlon, est partie vivre en Colombie ?

in

Telemundo EXATLON : Denisse Novoa s’enfuit en Colombie

Denisse Novoa a été expulsée d’EXATLON pour des raisons qui restent encore floues, et alors qu’il y a des adeptes qui insistent pour demander au Mexicain de revenir à l’émission, qui serait sur le point de se terminer entre juillet et août, l’athlète semble avoir fermé cette page. il y a longtemps.

Et après avoir pris de longues vacances dans des régions paradisiaques du Mexique, comme Tulum, et être retournée à Miami dans ce qui semble être une tentative de poursuivre sa carrière d’actrice, Pantera Novoa s’est lancée dans une nouvelle aventure. Cette fois, la gentille femme de Veracruz a fait ses valises et s’est rendue en Colombie, où elle se trouve actuellement.

Cela a été annoncé par Denisse Novoa elle-même, qui, via son compte Instagram, a partagé quelques messages et photographies de ce qu’a été son voyage à travers le beau pays d’Amérique du Sud.

Immédiatement, et suite au message qu’elle accompagnait d’une de ses photos, les fans de la Mexicaine se sont demandé si l’ancienne candidate d’EXATLON était partie vivre en Colombie, ou allait faire le casting d’un nouveau projet, dans la mesure où elle pourrait être un nouveau départ pour elle.

“REBORN 🇨🇴📍 Bogotá, Colombia”, était la phrase avec laquelle Denisse a posté une photo sur son Instagram, dans laquelle elle apparaît souriante, posant à côté d’une peinture murale avec le mot qui a motivé sa publication. “#Bogota #Colombie #voyage #pantera #explore #wanderlust”.

La publication de Pantera Novoa a déclenché des dizaines de commentaires, dans lesquels ses fans ont exprimé leurs meilleurs vœux, ont salué à quel point elle est belle et nombreux sont ceux qui lui ont fait savoir qu’ils manquaient de ne pas la revoir sur EXATLON.

“Belle”, “tu as l’air divine”, “nous t’aimons”, “profite de la Colombie” et “tu nous manques” étaient quelques-uns des commentaires reçus par la jeune femme.

Plus tard, Denisse a partagé une autre photographie à côté d’une palenquera colombienne, et là, elle en a profité pour faire une belle réflexion, où elle a réaffirmé qu’elle était en train de se transformer.

« Vous pensez faire un petit voyage, mais ce que nous ne savons pas, c’est que les voyages sont ce qu’ils nous font. Voyager c’est vivre! ✈️ ♥ ️ Ici, je me promenais dans El Mercado de las Pulgas dans les rues d’Usaquén, Bogotá 🇨🇴 », a déclaré l’athlète.

Denisse a également enchanté ses fans avec une vidéo d’un garçon colombien se déplaçant avec une grande grâce, qui a suscité des applaudissements.

“Vidéo 1 POV : ce que ça me fait faire quand je vois mon béguin. Vidéo 2 POV : votre crush passe un courant normal. Moi : Hahaha, quelle légende mettriez-vous sur les vidéos ? », a ajouté le Mexicain.

Il y a quelques jours, Denisse est devenue un sujet de conversation sur ses réseaux sociaux, après avoir partagé plusieurs photos, dans lesquelles elle se vantait d’un tatouage à côté de sa jambe, que beaucoup ne parviennent toujours pas à déchiffrer.

