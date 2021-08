Denisse Novoa : Où vous sentez-vous le plus à l’aise ?

Instagram Denisse Novoa Denisse Novoa a révélé qui sont ses pires ennemis

Il ne fait aucun doute que Denisse Novoa occupe une place très spéciale parmi les participants les plus appréciés du programme de compétition stellaire du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis. La Mexicaine de 24 ans a conquis le cœur du public lors de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » non seulement pour ses prouesses physiques impeccables et sa précision lors de la réalisation des circuits, mais aussi pour ses yeux bleus saisissants qui lui ont valu le surnom “La Pantera” parmi ses fans.

Denisse Novoa : Multifacette

Novoa, qui n’est pas seulement une sportive passionnée, s’est également distinguée en tant qu’actrice avec différentes participations à des projets télévisés, et en même temps en tant que jeune fille normale de 24 ans, qui aime les bons moments accompagnée de ses proches, et voyager aussi et découvrir de nouveaux endroits qui nourrissent son esprit, pas en vain, nous la voyons toujours “tourner” à travers différentes régions du Mexique, accompagnée non seulement d’un paysage spectaculaire, mais aussi de son sourire fascinant.

“Si Guatapé était au Mexique, ce serait certainement l’une des villes magiques ✨ Je pense que c’était ma partie préférée du voyage en Colombie!”, a assuré Denisse Novoa de sa promenade à travers le pays sud-américain. Mais sur cette photo il y avait d’autres détails, en plus du bel endroit, qui ressortaient, les pattes de la panthère ! À tel point qu’Andrea Nerio elle-même, une ancienne candidate d’Exatlon USA à la saison 4, a écrit le message suivant : “C’est un rappel amical pourquoi nous ne devrions jamais sauter le jour des jambes au gymnase.”

Au cours de sa promenade à travers la Colombie, Denisse a également publié une belle photographie avec une femme portant des vêtements locaux typiques, qui a attiré l’attention en raison du texte d’accompagnement :

« Vous pensez faire un petit voyage mais ce que nous ne savons pas, c’est que les voyages sont ce qu’ils nous font. Voyager c’est vivre! ✈️ ♥ ️ Ici je me promenais dans El Mercado de las Pulgas dans les rues d’Usaquén, Bogotá 🇨🇴 “

"Viajar es vivir" (Voyager c'est vivre)

“J’ai grandi près de la mer, et c’est là que je me nourris d’énergie, je me connecte et je me sens vivant, c’est ma place”, et ça y ressemble ! Ce n’est pas en vain que nous voyons toujours ses photos magnifiques dans des eaux cristallines.

Sur cette photo, il l’explique clairement : « Le bonheur dans sa forme la plus pure pour moi, c’est : voir et écouter la mer ; partager et rire avec des gens qui remplissent votre âme; découvrir de nouveaux endroits; être réciproque ; parmi tant d’autres choses.”

C’est que certainement, on peut remarquer que dans la mer est l’endroit où le Pantera Novoa se sent le plus à l’aise, à tel point que chaque fois qu’il le peut, il s’évade dans les endroits les plus spectaculaires des Caraïbes pour pouvoir apprécier et expérimenter de première main les bienfaits de la déconnexion… Pour se connecter avec la nature et ainsi développer son esprit, son corps et son esprit.

