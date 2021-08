Denisse Novoa parle de Norma Palafox d’EXATLON

Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa a parlé de ses sentiments envers sa rivale EXATLON Norma Palafox

Dans les derniers jours de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, les yeux des amoureux de la populaire émission Telemundo sont rivés sur tout ce qui se passe en République dominicaine. Et tandis que n’importe lequel des finalistes des Rouges et Bleus qui ont atteint ce stade de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » peut gagner, il ne fait aucun doute que Norma Palafox a un large favoritisme pour être la championne, pour la griffe, discipline et la force dont elle a fait preuve tout au long du programme.

Et cela est connu non seulement des téléspectateurs qui suivent l’émission de téléréalité quotidiennement, mais aussi des athlètes qui sont passés par le programme, comme Denisse Novoa, qui en dialogue avec Now, était sincère et a avoué qu’elle aimerait voir le football mexicain. joueur soulevant la coupe de triomphe.

Le soi-disant “Pantera Novoa” a également ouvert son cœur et a révélé ce qu’il ressent pour la star du célèbre groupe, qui a été un exemple de lutte physique et mentale, ainsi qu’un grand être humain qui a su faire un marque parmi ceux qui l’ont connue de près.

“Je pense que si quelqu’un mérite de gagner, c’est Pala (Norma Palafox), car je pense qu’elle a traversé de nombreuses situations et qu’elle le veut vraiment, et la vérité est que j’aimerais la voir triompher”, a révélé le Veracruz, qui n’est pas resté dans sa prédiction, mais a aussi jeté des fleurs à sa compatriote.

« C’est une athlète extraordinaire. C’est une personne très dévouée, très disciplinée, et on remarque la passion pour ce qu’il fait, pour la compétition et pour se dépasser », a déclaré Denisse Novoa, ajoutant qu’avec sa façon d’agir et d’être, Palafox est un vrai professeur. “Et je pense que vous pouvez apprendre beaucoup d’une personne et d’un athlète de cette qualité, qui y met tout leur cœur.”

Mais non seulement “La Pantera Novoa” parle ainsi de Norma Palafox, d’autres femmes qui ont participé à l’émission telles que Wilmarie Colón et Mirna Almada, ont également fait l’éloge de l’athlète mexicaine.

« Yo, je tire mon chapeau. Depuis que j’ai vu Exatlon dehors, Palafox, j’ai dit : ‘wow’. Elle est une femme. C’est une excellente athlète, un excellent être humain, une très bonne compétitrice, très forte », a déclaré la portoricaine la semaine dernière, lors d’une conversation qu’elle a eue avec ses fans sur Instagram, après avoir été éliminée de l’émission et s’être souvenue de La Roja, sa éternel rival.

“Chaque fois que je jouais avec elle, comme je l’ai dit dans mon discours final, cela faisait ressortir le meilleur de moi. Quand je suis allé avec elle pour concourir, je me suis dit “‘attache bien ton pantalon, frappe-la avec tout’, parce que cette femme vient se battre”, a déclaré Wilmarie.

Mirna Almada, quant à elle, a assuré à Palafox : « Wow, Norma Palafox est très, très jolie. C’est si drôle, si spirituel. C’est super cool. Elle a toujours quelque chose de bien à dire, et malgré le fait que nous étions adversaires, que nous étions dans des équipes différentes, je pense que j’avais une très bonne relation avec elle. Nous avons toujours eu une très belle rivalité, une très bonne compétition. Nous avons toujours eu une bonne relation entre elle et moi, et je n’ai rien de mal à dire ».

