Denisse Novoa rencontre un autre guerrier d’EXATLON USA

La réalité sportive du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, a une caractéristique importante et c’est qu’au-delà de ses compétitions de crise cardiaque, des prix incroyables et des démonstrations de force, d’habileté et de camaraderie sans précédent de la part de ses participants, il y a tout ce qui se passe suivant : Certains de ces athlètes deviennent des noms reconnus partout et lancent des carrières importantes dans différents domaines, et la grande majorité nouent des liens d’amitié profonds quelle que soit la saison à laquelle ils participent, il ne fait aucun doute que la soi-disant « Compétition la plus féroce sur le Planet » est aussi une grande famille.

Fraternité pour toujours

Un facteur commun que chacun des athlètes qui passent par les arènes d’Exatlon aux États-Unis a dans ses différentes tranches est de s’assurer qu’en passant un temps considérable dans des conditions extrêmes, luttant pour réaliser un rêve, ils tissent des liens d’amitié incassables qui restent pour le temps. La bien-aimée “Pantera” Denisse Novoa l’a bien dit, dans une interview qu’elle a donnée à NowMismo. Tout comme chacun de ceux qui ont été éliminés, au-delà de quitter la compétition, cela fait aussi mal d’abandonner les amitiés qui se sont formées.

La vie après Exatlon États-Unis

C’est très réconfortant de voir chacun des guerriers qui ont participé aux différentes saisons d’Exatlon États-Unis, se rassembler après avoir quitté la compétition. Nous imaginons que ces rencontres seront l’occasion de se remémorer tant d’expériences, dans certains cas tristes, mais surtout amusantes et, surtout, très enrichissantes.

Une athlète qui a su se connecter avec chacune de ses anciennes coéquipières a été Denisse Novoa, qui, combinant ses deux passions, ses voyages et ses sports, a profité de l’occasion pour rendre visite à des personnalités aussi aimées qu’Alondra “Nona” González, et plus récemment au “Tarzan Boricua” de la quatrième saison, Elías Tirado, lors de sa visite à la spectaculaire “Isla del Encanto”.

Et bien sûr, deux personnes qui aiment les exercices et la bonne santé, comme Denisse et Elías, ne pouvaient pas manquer l’occasion de créer une routine et de la partager avec leurs centaines de milliers de fans via les réseaux sociaux. . Denisse aussi avec ce set amusant avec “Tarzan”.

« Voici une routine que le portoricain Tarzan et moi avons fait, j’espère que vous l’apprécierez autant que nous ! Vous pouvez ajuster les temps et le nombre de sets en fonction de votre niveau ! commente ton emoji d’exercice préféré si tu l’aimes !” Novoa a écrit en légende de la vidéo que nous partagerons ci-dessous :

Les commentaires des fans ont été immédiats, applaudissant la rencontre des deux athlètes, très appréciés de la nombreuse légion de fans d’Exatlon aux États-Unis. “🔥🔥🔥🔥 l’entraînement est très dur 🔷🔷🔷 #contenientes” a déclaré Elías lui-même, d’autre part, de nombreux adeptes étaient sans voix devant la précision et l’habileté de Denisse et de son célèbre partenaire: “Ils le font incroyable, je pense que je ne pouvait pas” a exprimé une jeune fille choquée par la résistance des guerriers des sables “la plus féroce de la planète”.

