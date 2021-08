Denisse Novoa / Instagram Denisse Novoa révèle avec qui d’EXATLON elle aimerait sortir

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis est dans la dernière ligne droite, et bien que dans quelques jours nous saurons qui sera le vainqueur de la compétition sportive Telemundo, les yeux de nombreux fans de réalité n’ont pas cessé de suivre les autres participants qui ils sont partis.

C’est le cas de Denisse, “la Panthère” Novoa, qui avec son charisme et ses talents de grande athlète a ravi l’amour et l’appréciation de nombreux téléspectateurs, au-dessus des rares qui ne l’incluent pas dans leur éventail de favoris.

Et sachant que dans peu de temps tous les amis qu’elle s’est fait à l’intérieur du spectacle dans les arènes de la République dominicaine sortiront dans la vie de tous les jours, Denisse a avoué avec qui elle aimerait sortir ou simplement passer un bon moment pour célébrer l’amitié.

L’ex-membre d’EXATLON États-Unis a avoué que son passage par la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », lui a non seulement laissé les bons moments sportifs auxquels elle a été confrontée dans les différents circuits, mais aussi de bonnes et solides relations avec plusieurs concurrents. .

Et quand il s’agit d’être honnête et de répondre avec qui est impatient de sortir dans les prochains jours, la femme de Veracruz a avoué que la liste est longue et qu’il y a aussi des rouges et des bleus.

“La vérité est que (j’aimerais sortir avec) plusieurs, à commencer par León (Tavo González), également Pala (Norma Palafox), je m’entendais très bien avec elle… J’ai vécu la même chose. Je m’entendais aussi très bien avec Viviana », a commenté Denisse, qui incluait une personne de plus qu’elle aimerait voir à la fin du concours.

« À Nathi aussi. La vérité est que je m’entendais très bien avec tout le monde. C’est que je sens que cette saison a été une très belle rivalité, très amicale, donc la vérité c’est qu’il y a plusieurs personnes avec qui j’adorerais sortir et partager, et je sais ce qui va être fait”, a-t-il ajouté. Pantera “Novoa.

Et en parlant des belles amitiés qui peuvent se nouer au sein de la compétition, Denisse a précisé que bien qu’elle ait appris quelque chose de chacun de ses rivaux et coéquipiers, il y en a qui seront sans aucun doute plus proches de leurs affections pour toujours, pour des raisons de compatibilité et de chimie.

“Évidemment, j’ai l’impression qu’en général, dans la vie, on combine et tisse des liens plus forts avec certaines personnes plus qu’avec d’autres, naturellement à cause de problèmes de personnalité, et en général, on dit qu’il y a eu une mauvaise personne dans la série, eh bien Je ne pense à personne », a ajouté l’ancien athlète.

