Denisse Novoa révèle la date de fin d’EXATLON

Denisse Novoa n’a cessé de générer des nouvelles depuis qu’elle a quitté la cinquième saison d’Exatlon United States en raison d’une expulsion dont la nouvelle a laissé sans voix tous les adeptes du programme de compétition vedette du réseau Telemundo.

À ce jour, on a beaucoup parlé de cette expulsion, qui a abouti à une rupture de contrat sans précédent dans l’histoire des cinq saisons d’Exatlon, des substances illicites aux téléphones portables parmi les participants, bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé.

Sessions en direct: plus de questions que de réponses

Les protagonistes de ces expulsions notoires sont les anciens participants Denisse Novoa et Frank Beltre, qui depuis leur départ étaient restés complètement silencieux jusqu’à récemment lorsque tous deux, à leur manière, ont élevé la voix. Frank Beltre, pour sa part, a catégoriquement nié tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, qualifiant les propos de “mensonges”, et allant même jusqu’à dire qu’il y avait la possibilité d’un éventuel retour au programme du concours, qui a suscité toutes sortes de réactions parmi les fans de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

Mais c’était justement “La Pantera” Denisse Novoa, qui sans s’en rendre compte, aurait fait plusieurs révélations importantes dans sa session live via Instagram, l’une d’elles serait la durée de la cinquième saison d’Exatlon United States, indiquant que la compétition allait être assez longue en termes de durée, et pourrait s’étendre à 8 mois, ce qui impliquerait qu’il reste un long chemin à parcourir avant de connaître les vainqueurs du difficile défi du circuit.

D’après cette vidéo, issue du profil spécialisé en Exatlon Etats-Unis, JacoJRx2, une fois que toutes les eaux seront plus calmes, la compétition pourrait être allongée. S’assurer que le programme de télévision a toujours été destiné à durer plus longtemps que les saisons précédentes, mais nous ne connaissions pas sa durée exacte jusqu’à la séance en direct de la panthère Novoa, qui a indiqué qu’elle durera 8 mois, donc cela se terminerait au mois de Septembre de l’année 2021.

Concernant l’éventuel retour de Denisse Novoa et Frank Beltre, à ce jour, il n’y a pas eu de confirmation officielle sur la question, et les deux athlètes n’ont pas abordé la question sur les réseaux sociaux.

Faire l’histoire

À ce stade, il n’y a plus de doutes. La cinquième saison a marqué l’histoire non seulement pour les prix distribués depuis sa création, mais aussi pour le grand nombre d’athlètes blessés, qui dans certains cas leur a coûté la participation, et bien sûr, pour être la première saison dans laquelle six athlètes Ils sont suspendu et deux sont expulsés pour rupture grave de contrat.

À partir d’aujourd’hui, de nouveaux renforts ont été ajoutés à la compétition qui donnent des points et accumulent des récompenses, la compétition s’est très bien développée sous la direction de Frederik Oldenburg, et a probablement inauguré une nouvelle ère du programme de compétition où les règles sont suivi et il y a des règles beaucoup plus strictes lorsqu’il s’agit d’avancer avec de nouvelles saisons du format télévisé à succès.

