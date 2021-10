Denisse Novoa révèle un ex-amour secret

Telemundo Denisse Novoa

« La Pantera » Denisse Novoa, candidate des troisième et cinquième saisons d’Exatlon États-Unis, interagit toujours avec ses abonnés Instagram, révélant des expériences et des détails de sa vie, et posant des questions pour obtenir l’avis de ses admirateurs. Il a récemment posté une photo amusante sur un vélo électrique qui lui rappelait un vieil amour : les motos.

« Fait amusant : quand j’étais petit, j’ai pris des cours de motocross, mais en ce moment, quand je suis grand, j’ai trop de respect pour eux, car j’ai eu des proches qui ont eu des accidents très laids », a-t-il révélé.

L’athlète a déclaré avoir vu le vélo électrique dans la rue et a demandé au propriétaire de le lui prêter pour une photo. « Aimez-vous les motos ? », a-t-il demandé à ses plus de 250 000 abonnés.

La Mexicaine de 25 ans s’est chargée de montrer son amour pour le sport et de partager ses aventures. Dans une autre publication récente, elle a avoué qu’elle choisit presque toujours de porter des vêtements de sport et a fait allusion à quelques conseils pour ceux qui osent l’inviter à sortir.

« J’avoue que je suis presque toujours en tenue de sport, alors vous savez… il est plus probable que j’accepte un voyage pour faire n’importe quel type d’exercice, que pour sortir faire la fête ou quelque chose comme ça. Quel genre de vêtements utilisez-vous le plus ? », a-t-il souligné, accompagnant la publication d’une série de photos où on le voit poser dans une tenue deux pièces rouge qui met en valeur ses beaux yeux bleus.

« Belle et Forte », « Dans les photos 1 et 5 tu adores », « Ma panthère préférée. Une et mille fois je viendrai à vous », étaient quelques-uns des messages flatteurs que ses followers lui ont laissés, complétant plus de 13 mille likes.

Et si la compétition portait sur des poses extrêmes, sans aucun doute La Pantera gagnerait. Lors de son séjour à Porto Rico, il a publié une photo où on le voit pratiquement en lévitation sur des rochers, tout cela grâce à la force de ses bras.

« La plupart des gens veulent des photos normales… assis, debout, normal… c’est là que je suis… ces pierres font horriblement mal hahaha ne vous y trompez pas… mes mains souffraient sur ces photos, j’ai dû mettre des chaussures parce que les pierres étaient super tranchantes ” , a révélé l’athlète, exhibant les muscles de tout son corps.

Denisse Novoa, était demi-finaliste de la troisième saison d’Exatlón États-Unis, et lors de la cinquième saison, elle est revenue pour le match revanche, intégrant l’équipe Contendientes. Malheureusement pour tous ses fans, elle a été exclue de la compétition.

Exatlón États-Unis, est un programme diffusé par Telemundo, chargé d’adrénaline, qui cherche à trouver le participant ayant les capacités physiques et mentales les plus fortes à travers une série de parcours d’obstacles, des conditions de vie extrêmes et un isolement total du reste du monde.

