Denisse Novoa s’entraîne avec son animal de compagnie comme dans EXATLON

Telemundo Les fans de Frank Beltre et Denisse Novoa s’énervent dans les réseaux: ils revendiquent la vérité

Denisse Novoa a quitté EXATLON au milieu de fortes rumeurs qui restent inexpliquées par elle, mais tout semble indiquer que la Mexicaine a déjà réussi à surmonter la tristesse que son expulsion lui a laissée.

La «Pantera Novoa» a non seulement montré, à travers ses réseaux sociaux, qu’après sa sortie douloureuse du spectacle Telemundo, elle se consacre à voyager et à profiter de son temps libre, mais elle continue avec son entraînement sportif strict, quelque chose où très peu de gens peuvent le garder. en haut.

C’est ainsi que l’ancienne athlète EXATLON l’a enseigné sur son compte Instagram officiel, où elle a révélé que lors de sa dernière sortie pour faire de l’exercice intense, elle avait décidé de prendre un «athlète» comme entreprise, et le «gentleman» qu’elle avait choisi pour elle. routine, ne correspondait pas entièrement. À la fin, il s’est retrouvé épuisé et littéralement couché par terre.

Le “Pantera Novoa” a partagé avec ses partisans quelques photographies du compagnon d’exercice susmentionné, qui s’appelle Dante, et qui, contrairement à lui, avait l’air très épuisé.

«Un après-midi avec M. Dante. Allez à la dernière photo pour voir comment ça s’est terminé après 4 heures de montée, de descente, de course et même un ravin qu’il a heurté », a commenté Denisse en parlant du circuit intense qu’elle a fait avec son fidèle ami Dante, son animal de compagnie. “#Noaguantoelpaso #husky #pantera #panteranovoa”.

La publication de Novoa a touché ses fidèles partisans, qui ont envoyé des messages d’encouragement à Dante et ont incidemment fait savoir au Mexicain qu’elle lui manquait beaucoup dans l’émission de télé-réalité.

Jusqu’à présent, le Pantera n’a pas publié d’engagement sur son départ d’EXATLON, et dans un message qu’il a partagé sur les réseaux il y a quelques semaines, il a assuré qu’il estimait que son expulsion avait des raisons divines.

«Je tiens à vous rappeler que même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi et comment les choses se passent en ce moment, nous savons que c’est toujours pour notre bien et parce que la vie et Dieu ont prévu des choses incroyables pour nous et qu’elles sont encore à venir. Je veux aussi vous dire que je suis un fidèle croyant que tout arrive pour une raison et je peux vous dire que mon départ de la série était aussi un cri de vie me disant que je devais rentrer et soutenir ma famille dans des moments difficiles moments (que je ne savais pas être à l’intérieur et que j’ai découvert en partant) », c’est ainsi que Denisse a affronté son départ devant son public.

«Et là, j’ai compris que la vie avait plus besoin de moi ici. Je suis calme, car je sais qu’en cette saison comme par le passé, j’ai tout donné, mais simplement la vie avait d’autres plans pour moi. Et rappelez-vous toujours que les plans de Dieu sont parfaits », a conclu la Mexicaine dans ce message, avec lequel beaucoup de ses adeptes ont insisté sur le fait qu’elle leur devait une bonne réponse.

