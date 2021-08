Dennis Chambers et Bernard Purdie pour la série “Give The Drummer Some”

Le pianiste de jazz Joe Warner a recruté certains des batteurs les plus remarquables du jazz, de la soul et du funk pour la prochaine série de concerts Give The Drummer Some.

Les événements auront lieu les samedis successifs de septembre au California Jazz Conservatory. Ils mettront en vedette Dennis Chambers, ancien membre du Parlement et de Funkadelic, ex-Miles Davis collaborateur et membre de Return To Forever Lenny White, l’ancien membre du groupe Aretha Franklin Bernard “Pretty” Purdie, et Darrell Green, qui a tourné avec Pharoah Sanders, le Dr Lonnie Smith et d’autres.

Mercury News de la Bay Area rapporte que les concerts sont financés par une subvention de la Fondation Fleishhacker et verront Warner en collaboration avec ces artistes et d’autres dans de petits ensembles. Le premier événement aura lieu ce samedi (4 septembre), quand il sera rejoint par Chambers et le bassiste Curtis Lundy.

“C’était une évidence d’appeler ces chats”, dit Warner. « Ce sont des gens que j’admire depuis longtemps. Le batteur fait ou défait le groupe, et il y a une vraie affinité entre le piano et la batterie, car ce sont deux instruments de percussion.

À propos de Chambers, qui s’est fait connaître à seulement 18 ans lorsqu’il a rejoint le Parlement et Funkadelic en 1978, Warner a déclaré : « Il peut jouer n’importe quoi. Je l’ai entendu pour la première fois sur l’album Roots and Grooves de Maceo Parker où il joue vraiment funky sur un morceau puis swingue fort sur un Ray Charles régler. Il a tout géré. »

Le 11 septembre, Warner invitera Lenny White, une autre ancienne sensation adolescente qui avait 19 ans lorsqu’il a joué sur Davis’ Bitches Brew, sur scène. Il a été membre de Return To Forever dans les années 1970 et a travaillé avec distinction dans ses propres groupes tels que Twennynine. Ils seront rejoints lors du prochain concert par le bassiste Essiet Essiet, qui faisait partie de la formation finale des Jazz Messengers d’Art Blakey.

Bernard « Pretty » Purdie, dont les réalisations impressionnantes incluent cinq ans avec Aretha Franklin et travailler avec Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, et d’innombrables autres, seront à l’affiche du concert du 18 septembre avec Warner. Se joignent à eux l’épouse de ce dernier, la chanteuse chevronnée Faye Carol, le percussionniste cubain Jesus Diaz et le bassiste Rustee Allen, qui a remplacé Larry Graham dans Sly and the Family Stone de 1972 à 1975. Purdie donnera également un atelier l’après-midi le lendemain au Geoffrey’s Inner Circle à Oakland.

Darrell Green, de la Bay Area, jouera lors du dernier spectacle de la série le 25 septembre avec le bassiste Essiet Essiet et le rappeur Rico Pabon. Green, recherché pour son travail à New York, à travers l’Europe et au Japon, a également tourné avec Sherman Irby, Steve Turre, Faye Carol, Lavay Smith and the Red Hot Skillet Lickers, et Jeremy Pelt.

Achetez des billets pour tous les événements Give The Drummer Some via le California Jazz Conservatory.