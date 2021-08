Dennis Cirkin de Tottenham Hotspur désireux de gagner le football en équipe première

Selon Alasdair Gold, Dennis Cirkin cherche à quitter Tottenham Hotspur. Il y a eu des rapports d’intérêt de Sunderland, le jeune souhaitant obtenir un temps de jeu crucial à son actif.

Dennis Cirkin évalue les options en quête de développement

Cirkin à la recherche du football en équipe première

L’année dernière, Dennis Cirkin a mérité les éloges de Jose Mourinho. Cependant, plus d’un an plus tard, il semble que le joueur de 19 ans pourrait quitter le club.

Bien que Mourinho ait fait l’éloge du jeune, l’arrière gauche n’a pas encore figuré dans l’équipe première, passant son développement au sein de l’équipe U18 et U23, jouant un rôle énorme dans les rangs des jeunes talents du club.

Au cours des derniers jours, il a été rapporté par Alasdair Gold, cité par le compte Twitter du blog THFC, que Cirkin avait refusé les pourparlers pour un nouvel accord. L’équipe de League One Sunderland serait intéressée par ses services. Il a également été question qu’il soit sur le point de signer pour le club du nord-est, après avoir passé un examen médical.

Alfie Whiteman, Alfie Devine et Dane Scarlett ont tous fait leurs débuts professionnels la saison dernière. Cependant, Cirkin n’était pas parmi ceux qui ont emboîté le pas et rien n’indique qu’il fasse encore partie des plans de Nuno Espirito Santo.

Avec Ryan Sessegnon de retour au club, Ben Davies et Sergio Reguilon se battant pour le poste d’arrière gauche, le poste d’arrière pourrait s’avérer être un cadre difficile à intégrer pour Cirkin.

Cirkin a été un nom exclu de la conversation en ce qui concerne les perspectives brillantes des Spurs. Par conséquent, il semble que le joueur souhaite quitter le club, pour favoriser son développement avec une certaine expérience en équipe première.

Sunderland pourrait être le changement dont sa carrière a besoin, car ils cherchent enfin à monter et à sortir de League One. Il ne fait également aucun doute que ses chances de football en équipe première seraient bien plus grandes au Stadium of Light. Il sera intéressant de voir quels développements auront lieu dans cette saga.

Photo principale

