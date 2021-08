Dennis “Dee Tee” Thomas KOOL et le saxophoniste fondateur du gang sont décédés à 70 ans 10z viral

NEW JERSEY. (THECOUNT) — Co-fondateur et saxophoniste de KOOL & The Gang, Dennis “Dee Tee” Thomas, est mort. Il avait 70 ans.

La légendaire tenue funk a confirmé le décès samedi en disant que Thomas “est décédé paisiblement dans son sommeil” dans le New Jersey.

“Un membre original de Kool & The Gang, Dennis était connu comme le chat cool par excellence du groupe, aimé pour ses vêtements et chapeaux branchés et son comportement décontracté”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

« Une énorme personnalité tout en étant une personne extrêmement privée, Dennis était le saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste ainsi que maître de cérémonie lors des spectacles du groupe, selon TheSun.

« Le prologue de Dennis présenté sur le tube du groupe de 1971,« Who’s Gonna Take the Weight » est légendaire et un exemple de son sens du spectacle. Dee Tee était la styliste de garde-robe du groupe qui s’assurait qu’ils aient toujours l’air frais. Au début du groupe, Dennis a également servi de « faucon du budget », transportant les gains du groupe dans un sac en papier dans la cloche de son cor. »

En 1964, les adolescents du New Jersey – les frères Ronald « Khalis » Bell et Robert « Kool » Bell et leurs amis « Dee Tee », Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown et Charles Smith – ont décidé de former un groupe qui s’appelait à l’origine le Jazziaques.

La cause du décès n’a pas été fournie.

