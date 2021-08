Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, membre de Kool & the Gang, est décédé à 70 ans

Le co-fondateur de Kool & the Gang, Dennis « Dee-Tee » Thomas, est décédé « paisiblement dans son sommeil » samedi 7 août dans le New Jersey, selon Variety. Il avait 70 ans. La perte peut être un choc pour certains fans, étant donné qu’il a récemment joué avec le groupe soul-funk au Hollywood Bowl de Los Angeles le 4 juillet, lançant la saison de concerts post-covid 2021 du lieu.

Jouant du saxophone alto, de la flûte et des percussions, Thomas était connu comme le « maître de cérémonie » original du groupe. Thomas a créé Kool & The Gang en 1964 avec les frères Ronald Bell et Robert « Kool » Bell et ses amis Ricky Westfield, George Brown, Spike Mickens et Charles Smith. Le fondateur “était connu comme le chat cool par excellence du groupe, aimé pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son attitude décontractée”, indique le communiqué. Il est également désigné comme le cerveau derrière l’intro de la chanson populaire du groupe de 1971 “Who’s Gonna Take the Weight”.

Avant de prendre le nom de Kool & The Gang, le groupe s’appelait les Jazziacs pour leurs sons mixtes de jazz, R&B, soul et funk. Le groupe a ensuite remporté deux Grammy Awards et sept American Music Awards, ce qui les a propulsés à devenir l’un des groupes les plus samplés qui existent. Ils ont produit 70 millions d’albums dans le monde et ont créé 25 hits du Top 10 R&B. Ils ont sorti leur dernier album Perfect Union en 2021 et avaient l’intention de continuer à faire des spectacles ensemble. Le groupe a reçu le Soultrain Lifetime Award en 2014 et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame l’année suivante. La mort survient après que les fans ont pleuré la perte d’un autre membre original, Ronald Bell, décédé en septembre 2020.

Né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride, Thomas était un résident célèbre de Montclair, NJ. Il est prédécédé par sa mère Elizabeth Lee Thomas, sa soeur Darlene Thomas et ses filles, Michelle Thomas et Tracy Jackson. Il laisse dans le deuil son épouse Phynjuar Saunders Thomas, sa fille Tuesday Rankin, ses fils David Thomas et Devin Thomas, sa tante Mary “Duggie” Jones, ses soeurs Doris Mai McClary et Elizabeth Thomas Ross, son frère Bill Mcleary ainsi que ses nombreux neveux, nièces et petits enfants.