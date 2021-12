Dennis Deyoung à propos de Styx Reunion : « La grande majorité des fans veulent voir le groupe se réunir une dernière fois »

Ex-STYX chanteur et claviériste Dennis DeYoung a de nouveau déclaré qu’il souhaitait retrouver ses anciens camarades de groupe pour une dernière tournée.

DeYoung, la voix derrière de telles STYX classiques comme « Viens voguer », « Le meilleur des temps », « Pièces de huit » et « Bébé », a parlé de son groupe précédent en discutant avec U-Homme et Favazz de la station de radio de St. Louis, Missouri KSHE 95.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La grande majorité des fans, et je le sais, ils veulent revoir le groupe une dernière fois. Mais [the STYX guys] choisi une autre voie.

« Les gens disent : ‘Arrête de pleurnicher, Denis.’ Je dis: ‘Je pleurnicherai aussi longtemps que je le voudrai. Je vais avoir 75 ans.’ Mais la vérité est [for them] sortir [on tour] avec REO [SPEEDWAGON in 2022] – et REO est formidable – et LOVERBOY, c’est adorable, sauf que nous devrions sortir seuls et donner aux fans ce qu’ils méritent amplement, c’est-à-dire voir Moe, Larry et Frisé [referring to ‘The Three Stooges’] encore une fois.

« Le truc, pour moi, c’est que si nous y allions et que nous le faisions… je ne veux pas être de retour dans le groupe », a-t-il expliqué. « Je ne suis pas là pour embêter les gens. Je le veux juste une dernière fois, vraiment, pour l’héritage du groupe et pour la fanbase, parce que nous sommes toujours assez bons – tous les trois [DeYoung, guitarist/vocalist James ‘J.Y.’ Young and guitarist/vocalist Tommy Shaw — and Chuck [Panozzo, bass], quand il a la force de le faire. Ce serait juste une chose joyeuse pour les gens parce que je sais ce que je ressentirais si je voyais LES BEATLES une fois de plus quand tout le monde était vivant ; ça aurait été ridicule. »

En juillet dernier, DeYoung réfuté Shawprétend que les membres de STYXLa gamme classique de » n’était même pas heureuse de travailler ensemble à notre apogée « .

« Laissez-moi vous dire que tout ce qu’ils ont dit sur moi était le plus gros tas de mensonges exagérés que j’aie jamais vu de ma vie » Denis Raconté Rock classique magazine. « Nous nous aimions bien. Nous n’avons jamais eu de coup de poing. Nous ne nous sommes jamais criés dessus. Nous n’étions pas ces gars-là. Nous avons fait de la musique ensemble. personnage – ça a été le plus grand déchirement de ma carrière.

« Ne pas donner aux fans un dernier aperçu de nous ensemble sur scène, cela n’a aucun sens pour moi », a-t-il ajouté. « Et je sais que tout STYX les fans voudraient voir ça une fois de plus.

« Il ne s’agit pas de moi, il ne s’agit pas d’argent. Il s’agit de revivre et de renforcer la chance que nous avons eu de nous trouver. Et montrer aux gens que nous apprécions ce que vous avez fait pour nous. le fait que nous ne pouvons pas le faire une fois de plus, mais qu’est-ce que je vais faire ? Je ne peux tout simplement pas le comprendre. »

DeYoung co-fondé STYX à l’adolescence aux côtés de ses voisins Mandrin et Jean Panozzo au début des années 1970. Jacques Jeune rejoint peu de temps après, avec Shaw à bord en 1975.

Il y a trois ans, Shaw assimilé STYXla relation de DeYoung à un divorce. « On se marie quand on est jeune et tout est rose », a-t-il dit « Le grand entretien ». « Puis, quand vous commencez à vieillir, vous réalisez que vous n’aviez pas grand-chose en commun et puis vous traversez un divorce difficile… Nous avons toujours des chansons que nous avons co-écrites ensemble, et ce sont nos enfants, et nous avons réussi à trouver un moyen de garder ces choses en jeu. »

Shaw a poursuivi en disant qu’il se contentait de laisser le passé dans le passé, choisissant plutôt de s’entourer de positivité alors qu’il entame la prochaine partie de sa carrière. Il a poursuivi: « Du point de vue de la personnalité, à ce stade de ma vie, je veux être heureux. Je veux être entouré de gens qui m’aiment et qui ont mon intérêt à cœur, et je n’ai pas à me battre avec. Il y a il ne me restait tout simplement pas assez d’années pour que je veuille risquer de ne plus avoir ça. »

DeYoung a sorti son dernier album studio, « 26 Est, Vol 2 », en juin via Frontières Musique Srl.